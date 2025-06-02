鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-06-02 19:11

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隨著美中科技戰的戰火擴大，全球晶片股周一 (2 日) 下跌。《彭博》的一篇報導顯示，美國川普政府正準備透過擴大現有規定，以收緊對中國科技產業的限制。

美中科技戰擴大疑慮升溫 晶片股盤前下跌(圖:shutterstock)

據報導，這項擬議中的法規將要求，涉及任何由已受美國制裁實體所多數持股 (即持股達 50% 或以上) 的子公司進行交易時，必須取得美國政府的許可證。

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此舉旨在解決透過成立新的子公司來規避現有制裁的企圖。美國官員將這種情況描述為一個持續存在的漏洞，並認為這是一場反覆出現的「打地鼠」遊戲，新規定旨在彌補執法上的漏洞。

報導指出，這項新規定將適用於母公司已列入美國實體清單、軍事最終用戶清單或特別指定國民清單的公司。包括華為和長江存儲在內的幾家中國主要半導體公司，已經被列入華盛頓的實體清單，作為延緩北京科技崛起廣泛努力的一部分。

這項倡議是在美中關係再度緊張之際提出。川普總統指責北京破壞最近在日內瓦的談判，而中國官員則對現有的晶片出口管制表達憤怒。華盛頓也反過來譴責中國對關鍵礦產的出口限制。

受此消息影響，晶片股應聲下挫。美國晶片股在盤前交易中下跌，其中 Nvidia(NVDA-US) 下滑 1%、Marvell Technology(MRVL-US) 下跌 1.9%、台積電 (TSM-US) 下跌 0.9%、Broadcom(AVGO-US) 股價也下跌 0.9%。追蹤美國半導體產業的 iShares Semiconductor ETF 在盤前交易中下跌近 1%。同時，中國半導體公司中芯國際在香港股市下跌 1.1%，而華虹半導體則回落近 3%。