內燃機技術再起飛！全球車廠重啟投資對抗電動車虧損與關稅影響

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-02 14:30

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隨著電動車業務持續虧損，加上美國總統川普推動的高額關稅政策加劇產業壓力，全球多家汽車製造商正在重新評估策略，重新轉向加碼投資內燃機技術。

全球車廠重啟投資內燃機技術。(圖：Shutterstock)

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此外，包括賓士、福斯（Volkswagen）、福特（Ford）、Stellantis、豐田汽車 (TM-US) 、馬自達（Mazda）、Subaru 與 BMW 等車廠，也紛紛承諾持續發展內燃機引擎。

通用汽車轉向 V8 引擎 投資近 9 億美元強化皮卡與 SUV 市場

此前，通用汽車曾在 2023 年與工會談判時，承諾投資 3 億美元於電動車驅動系統，如今卻大轉彎，改為投入近 9 億美元升級工廠設備，為 2027 年量產第六代 V8 引擎做準備。

這款引擎將搭載於雪佛蘭 Silverado 與 Tahoe、GMC Sierra 與 Yukon 等全尺寸皮卡與 SUV 上，目標在提升馬力、燃油效率與排放表現，同時導入全新燃燒與熱管理技術。

通用汽車董事長兼執行長瑪麗 · 芭拉（Mary Barra）表示，這項投資體現了公司對美國製造業與當地就業市場的承諾。她也指出，該公司正不斷優化引擎性能和燃油效率，以便長期為客戶打造一流的卡車和 SUV。

在川普政府取消多項電動車補貼政策，加上電動車仍處於虧損階段的情況下，通用選擇鞏固高獲利的皮卡與 SUV 產品線，以平衡電動與自駕技術帶來的財務壓力。

本田縮減電動車投資 轉攻混合動力車市場

為因應全球電動車需求放緩與國際貿易不確定性增加，本田也宣布將 2021 至 2030 於電動化與軟體領域的投資金額，從 10 兆日元下調至 7 兆日元，並暫停在加拿大興建電動車與電池工廠的計畫。

同時，本田將重心轉向油電混合動力車，計畫在 2030 年實現 360 萬輛全球銷量，其中混動車型占到 220 萬輛。為此，2027 到 2030 年，本田計劃在全球投放 13 款混動新車。

本田 2024 年度財報顯示，營收與獲利皆大幅下滑，2025 年第一季淨利暴跌達 87%。為減輕風險壓力並維持核心競爭力，本田轉向混合動力車市場，並延長純電車技術推展過程，採取「穩健轉型」策略。

跨國車企轉向內燃機始於 2024 年

值得注意的是，跨國車企對內燃機的重新加碼並非始於 2025 年，而是早在 2024 年便已顯現諸多端倪。

早在 2024 年初，豐田、馬自達與 Subaru 便已宣布合作開發新一代內燃機技術，結合生質燃料與合成燃料使用，以實現低碳排放與永續發展。豐田更強調，內燃機將與電動化路線並行，強化整體碳中和策略。

歐美車商方面，賓士、福斯、福特、BMW 等老牌車企業也紛紛對電動化策略做出調整，同時承諾繼續投資內燃機陣容。

其中，2024 年 2 月，賓士率先宣布，延後 2025 年電動車銷售佔 50% 的目標，未來十年將持續更新內燃機汽車產品陣容。

2024 年 3 月，BMW 集團董事長齊普策（Oliver Zipse）指出，BMW 將持續執行技術開放策略，根據全球各地的差異化需求，靈活推廣電動化策略。

福斯原計劃在 2030 年前實現歐洲車型的全面電動化，但之後決定 2030 年後繼續在歐洲投放燃油車型，並調整資金配置，將三分之一資源投向傳統燃油車，旗下奧迪（Audi）也宣布保留燃油與電動車雙軌並行。

保時捷（Porsche）與凱迪拉克（Cadillac）則直接放棄 2030 年全面電動化目標。凱迪拉克更是表示，2030 年後將繼續銷售內燃機車型。

Stellantis 與現代汽車（Hyundai）也於 2024 年重啟內燃機研發計畫，Stellantis 也宣布將在南美投入 60 億美元開發多元燃料新車型。