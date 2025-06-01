華為尊界S800旗艦電動車上市：搭載多項華為首發技術、搶攻高階市場

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-01 20:00

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5 月 30 日，華為於發布會上正式宣布，其與江淮汽車 (600418-CN) 聯手打造的全新高階電動車品牌「尊界」首款旗艦車型尊界 S800 正式上市。

新車共分為增程版與純電版兩種動力選擇，共計推出 4 款車型，官方售價介於 70.8 萬至 101.8 萬元人民幣之間，只要勞斯萊斯的十分之一，引人注目。

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S800 首批限量交付將於 6 月 26 日開始，8 月中旬則展開批量交付。值得一提的是，上市一小時內大訂單數量突破一千台，市場反應熱烈。

華為常務董事余承東在發布會中介紹，尊界 S800 搭載多項華為首發技術，包括 HUAWEI ADS 4 自動駕駛系統、智慧追光系統、天使座全鏈路主動防護系統及全維度手勢交互技術。

此外，新車還配備電慧電動門，支援隔空手勢開關，體現尖端科技技術。

同時，車內細節也非常奢華，配備菱格紋真皮座椅、實木裝飾與金屬水晶旋鈕，搭配精緻氛圍燈，呈現猶如金碧輝煌的頂級視覺效果。

中央 T 型台設有 雙 50W 無線充電、雙 66W 快充插孔和雙杯架設計，呼應高階品牌精緻工藝。

余承東強調，尊界 S800 象徵中國汽車高階化起點，代表中國汽車由規模製造向智慧製造的躍升，首度挑戰西方傳統豪華品牌。

尊界 S800 基於華為自主研發的途靈龍行平台打造，該平台是行業首個智慧數位底盤系統。車輛還搭載天使座主動安全防護系統及星河通訊衛星網路。

余承東指出，S800 不只配備華為 ADS 4 自動駕駛系統，還搭載 36 個感測器，包括 4 個光學雷達、3 組 4D 毫米波雷達矩陣、11 個鏡頭及多個超聲波感測器和車外麥克風，實現全方位立體感知。

針對駕駛操控難題，余承東則介紹了語音搭配手勢控制的創新功能。駕駛者只需用手指指向車窗，並語音下達「關窗」指令，即可輕鬆操作。

S800 更支持隔空手勢召喚功能，駕駛者揮手即可召喚車輛靠近，並能指向性操控車內設備，實現智慧化人車互動。

S800 提供純電與增程雙版本。其中純電雙馬達版 0 到 100km/h 加速僅需 4.3 秒，三馬達增程版為 4.7 秒，煞車距離僅 34.5 公尺，媲美高性能跑車。

同時，S800 全車系皆採用 800V 高壓快充架構。純電版搭載 97kWh 寧德時代 5C 電池，12 分鐘即可從 10% 充至 80%，CLTC 續航高達 702km。增程版則配備 65kWh 電池，支援 6C 快充，純電續航超過 400km，綜合續航高達 1333km，兼顧城市與長途需求。