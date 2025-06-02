鉅亨網新聞中心 2025-06-02 12:16

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中國電動車價格戰越殺越兇，工信部表示將加大汽車行業「內捲式」競爭整治力度，採取必要的監管措施。官媒《人民日報》評論，「價格戰」興奮劑絕不能打。

中國汽車業利潤率僅剩3.9% 「價格戰」興奮劑絕不能打。(圖:shutterstock)

中國汽協日前點名「某車企」率先發動大幅降價活動，引發新一輪「價格戰」恐慌，要求所有企業嚴格遵從公平競爭原則，依法依規進行經營活動。

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工信部亦表態支持倡議，強調價格戰沒有贏家，更沒有未來，揚言明確的信號、堅決的態度，給無序「價格戰」踩下剎車，可謂及時。

《人民日報》評論指出，這兩年，一些車企口口聲聲反對「內捲式」競爭，卻又不斷扣動「價格戰」扳機，嚴重影響行業生態與市場秩序，衝擊產業鏈供應鏈安全。

評論引述數據稱，2024 年汽車行業利潤率僅為 4.3%，低於整個下游工業利潤率及 2023 年水平；今年第一季，利潤率進一步下降到 3.9%。

評論表示，一邊是屢創新高的產銷量和良好口碑，另一邊卻是「越造越賠」「增收不增利」的困境。這樣的背離意味著產業處於亞健康狀態，不可能持久。

評論敦促，殷鑑不遠，在 90 年代末，中國國產摩托車憑藉物美價廉，暢銷東南亞市場。但好景不長，價格戰最終導致產品力下滑，不僅失去了市占率，更讓中國製造的口碑急轉直下。今天，絕不能讓中國國產摩托車的「滑鐵盧」在新能源汽車產業上演。

中國製造在許多領域之所以能從跟跑實現領跑，最主要靠的不是低價，而是創新。曾經，不到 10 萬的國產油車無人問津；如今，20 多萬的國產新能源車「一車難求」… 蛻變背後，在於有智慧駕駛、先進電池、智慧座艙等技術創新的支撐。今天的中國製造，正處於從「價格導向」到「價值導向」躍升的關鍵階段。

評論強調，莫要在資本裹挾下扭曲商業邏輯，只會用價格戰來追求短期市值和股價。否則，等資本套現離場後，產業只剩「賠本賺吆喝」的空殼，跨國進程也會被遲滯。