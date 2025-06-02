補貼政策+價格戰激勵！陸車市續高速成長比亞迪再霸榜 零跑銷售逾4.5萬輛領軍新勢力

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-02 11:30

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中國新能源車市場上月延續高速成長態勢，重量級車廠銷售再創新高，新勢力品牌競爭加劇，整體呈「大盤穩健、局部震盪」格局。在國家補貼政策及車廠限時優惠的雙重刺激下，市場持續擴容，但品牌之間的銷售排名與市場策略正悄悄分化。

比亞迪以絕對優勢蟬聯銷售冠軍，5 月新能源車銷量 38.25 萬輛，去年同期為 33.18 萬輛，年增 15.3%，季增 1.4%，其中乘用車銷售量 37.69 萬輛，商用車銷量 5546 輛，海外市場貢獻 8.9 萬輛。今年前五月累計銷量 176.34 萬輛，年增 38.7%。

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值得注意的是，比亞迪高端品牌方程式豹、騰勢銷量穩定提升，上月分別賣出 1.26 萬輛和 1.58 萬輛，顯示「量變到質變」策略初顯成效。

專家認為，比亞迪的月銷量穩定在接近 40 萬，已經有幾個月的時間了。這背後有兩個趨勢，一是隨著其他品牌的擠壓，比亞迪作為銷量第一的龍頭車廠，必須降價才能穩住銷量，其次是隨著方程豹鈦 3、騰勢 N9 等爆款新車交付，這兩個高端品牌越來越有起色。接下來，比亞迪的策略很可能是「從量變到質變」，用沖高來應對車市殘酷的競爭。比亞迪上月底也透過降價來鞏固市佔率。

吉利汽車新能源車上月銷售 13.8 萬輛，銀河品牌單月破 10 萬輛，驗證其「捨棄 3 擋變速箱、聚焦主流價格帶」策略的成功。此外，領克與極氪的月銷量水準幾乎打平，意味著吉利的高端戰略也在分層次進行中，

上汽通用五菱的新能源車上月銷量較 4 月有所提升，證明市場對純電小車的需求仍舊旺盛，尤其今年國補政策的延續，更是對門檻更低的純電代步車一大利好。不過，五菱和寶駿也試圖在純電小車的基礎上提供更多個性化的選擇，希望能開闢另一塊市場。

零跑上月則以 4.51 萬輛交車量，連續第三個月領跑新勢力汽車，年增 148%，主力車型 C10 上市一年累計交付破 10 萬輛。零跑上月推出的 2026 年 C10 升級 800V 高壓快充技術，30% 至 80% 充電僅 16 分鐘，進一步強化產品競爭力。2026 年款 C10 在續航、駕控、智慧化、設計方面有所升級，純電車款升級搭載 74.9kWh 電池包，CLTC 續航提升至 605km，在 800V 高壓快充平臺基礎上，電量從 30% 充至 80%，時間縮短至 16 分鐘。

鴻蒙智行上月交付 4.45 萬輛，問界 M9 以 1.55 萬輛交付量蟬聯 50 萬人民幣等級銷售冠軍，新車型尊界 S800 上市 48 小時斬獲 2100 台大定，品牌向上勢頭強勁。

理想汽車上月交付 4.09 萬輛，年增 16.7%，其全系智能煥新版車型及 MEGA Home 交付推動銷量增長，小鵬汽車以 3.35 萬輛緊隨其後，MONA M03 上市首小時訂單破 1.25 萬，預示純電小車市場潛力。

長城汽車上月新能源銷量則為 3 萬 2638 輛，其中魏牌銷量 6161 輛，歐拉銷量 1961 輛。相比前一個月，長城汽車的新能源銷量也是在穩步增長中，主要得益於搭載 Hi4 技術的車型，在哈弗品牌、坦克品牌及魏牌產品序列逐漸鋪開，尤其全新高山系列上市，高山 8 和高山 9 獲得了上市 24 小時大定破 5900 輛的成績。

小米汽車上月則以 2.8 萬輛交付量保持穩定，SU7 產能趨穩後，正為 7 月上市的 YU7 量產鋪路，預計新車交付將助推其月銷突破 3 萬輛。

小米董事長雷軍上周六 (5 月 31 日) 宣佈，小米汽車全國銷售門市達 298 家，上月新增 29 家，全國 82 城均有據點，並打算本月新增 37 家門市，預計涵蓋寶雞、滄州等 10 座城市。

此外，廣汽埃安上月銷量 26777 輛，深藍汽車交車 2.55 萬輛，蔚來交付 23231 輛，其中蔚來品牌交付 13270 輛，樂道品牌交付 6281 輛，螢火蟲品牌交付 3680 輛。

長安啟源上月交付 18899 輛，北汽新能源車銷量為 17120 輛，極狐汽車 13509 輛，阿維塔 5 月銷量 12767 輛，延續 4 月勢頭，5 月再創新高。嵐圖汽車 5 月銷量則為 10022 輛，持續穩定表現。