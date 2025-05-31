美國防長警告中國勿武力犯台：將面臨毀滅性後果

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-31 13:50

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在新加坡舉行的「香格里拉對話」中，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）31 日發表強硬談話，警告中國若企圖以武力奪取台灣，將面臨「毀滅性的後果」。這是赫格塞斯上任以來對台灣議題最直接也最明確的表態。

根據《華爾街日報》（WSJ）報導，赫格塞斯指出，中國對台灣的威脅「可能迫在眉睫」，並強調亞洲是川普政府首要戰略重心。他提到，美國正在調整過去對歐洲與中東的軍事承諾，以加強對亞太地區的關注。

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赫格塞斯雖未詳細說明美方將如何應對中國可能對台動武，但他堅定表示：「在川普總統任期內，中共不會入侵台灣。」儘管言辭強硬，但具體行動仍未明朗，讓外界關注美國實際準備為何。

美國強硬發言未必安撫盟友 區內對美信任分歧

雖然赫格塞斯展現堅定立場，亞太多數盟友對美國是否會真正出手干預仍有疑慮。新加坡南洋理工大學助理教授 Dylan Loh 指出，美方將中國描繪為安全威脅的訊息，在亞太地區恐引發分歧，不是所有國家都認同美國的安全觀點。

美中因台灣與南海問題對立升高，中國近年已打造了全球最大規模海軍，並持續擴大導彈部署，意圖封鎖太平洋部分海域。

此外，我國正也積極推進軍事改革，以因應中國可能發起的突襲行動，並與美方共享情資，共同關注中國演訓是否轉化為實戰攻擊。

中國降低對話層級 避免與美正面交鋒

相較於過去四屆皆由中國國防部長親自出席香格里拉對談，今年中方僅派出一名一星退役少將領團出席，為近二十年來層級最低。赫格塞斯也在演說中暗指此事，表示「有人缺席」。學者分析，中國可能為避免與美方高層針鋒相對而刻意降低代表層級。

中國清華大學研究員 Zhou Bo 則指出，北京並不認為香格里拉對話是具建設性的場域，因為過往討論多對中國不利。中國更傾向於主辦自己的「北京香山論壇」，作為主要的安全外交平台。

美籲亞太盟友加強國防投資 點名北韓與中國雙重威脅

赫格塞斯呼籲亞洲盟友應提高國防支出，他表示，歐洲國家面對相對較小的威脅都願意擴大軍備支出，亞洲國家在面對更嚴峻的中國與北韓威脅時卻行動有限，應立即改變現況以維持區域平衡。

赫格塞斯同時提醒亞洲各國，與中國過度經濟依賴將影響其在安全上的決策空間。他警告，中共可能利用經貿關係作為滲透手段，進一步擴大對區域的政治與軍事影響力。