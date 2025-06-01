伊朗被控秘密核活動！原子能總署揭未通報設施、濃縮鈾足製9枚核彈

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-01 13:00

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根據《路透》取得的國際原子能總署（IAEA）機密報告，伊朗曾在 Lavisan-Shian、Varamin 與 Turquzabad 三個未通報的地點進行秘密核活動，並使用未向聯合國申報的核材料。IAEA 指出，這些行為違反了伊朗在《核武禁擴條約》下的國際義務。

這份報告是應 IAEA 旗下 35 個理事國的請求撰寫，內容被形容為「全面性調查結果」。美國、英國、法國與德國計畫在 6 月 9 日 IAEA 理事會會議上提交決議案，正式認定伊朗違反核不擴散義務。若獲通過，這將是近 20 年來伊朗首次被正式認定違反承諾。

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對此，伊朗外交部與核機構隨即發表聯合聲明駁斥 IAEA 報告，批評其「具有政治目的」，並表示若國際社會進一步施壓，伊朗將採取「適當反制措施」，但並未透露具體行動方案。

儘管伊朗一再聲稱其核計畫僅為和平能源用途，IAEA 報告卻指出，有證據顯示伊朗一直在進行與核武製造相關的實驗。

IAEA 報告得出結論稱，「這三個地點以及其他可能相關的地點，是伊朗在 21 世紀初之前實施的一項未申報的結構化核計劃的一部分，並且一些活動使用了未申報的核材料」。

其中在 Lavisan-Shian 地點，曾至少兩次使用鈾金屬圓盤進行核觸發裝置的小規模測試，顯示出武器化傾向。

此外，IAEA 在報告中指出，伊朗在與 IAEA 的合作上「未達預期」，對於 IAEA 過去在伊朗兩處地點發現的未解釋鈾痕跡，至今仍無合理說明。

IAEA 認定，這三個地點屬於一項未申報、結構化的核計畫，其中部分核材料與污染設備曾於 2009 至 2018 年間存放在 Turquzabad。

外交界普遍擔憂，此報告公布後，伊朗將再次加速或擴大其核計畫，如同過去遭批評後的反應一般。這也將使得美伊間的核協議談判再次蒙上陰影，增加核談失敗的風險。

另一份 IAEA 報告指出，截至目前伊朗已擁有 408.6 公斤濃縮至 60% 純度的鈾，為上次數量的 1.5 倍，幾乎接近核武所需的 90% 純度。若進一步提純，這些鈾足以製造九枚核武器。

以色列總理納坦雅胡辦公室對此表示強烈關切，指稱 IAEA 報告證實伊朗持續發展核武計畫，並呼籲各國立即採取措施遏止伊朗邁向核武國。

伊朗與美國的第六輪美伊核協議談判即將展開。(圖：Shutterstock)

同日，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）透露，阿曼外交部長在短暫訪問德黑蘭期間，轉達了美國提出的新核協議構想。

白宮發言人也證實，美國特使威特科夫（Steve Witkoff）已提交「具體且可接受的方案」，並強調「這符合伊朗的最大利益」。

阿拉格齊稍後在 X 表示，伊朗將依據國家原則與人民權益回應美方提案。