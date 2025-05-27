川普不要人才我們要！哈佛7000名國際生 全球頂大開搶

鉅亨網新聞中心 2025-05-27 16:40

‌



美國川普政府祭出取消哈佛大學招收國際學生資格的政策，雖然美國聯邦地方法院已裁定暫停，但仍然讓近 7000 名外國留學生相當憂心。對此，全球排名第 32 的日本東京大學表示，有意臨時接收無法繼續在哈佛就讀的留學生，相關具體細節仍在商議。

東京大學表示，如果要遠離當前美國不確定的環境，歡迎到東京大學就讀，東京大學也開始擬定細節，接納無法繼續就讀哈佛大學的留學生，例如開放旁聽課程等，同時也願意提供學分認證。

‌



日本文部科學省 27 日則表示，已經呼籲全國各大學，思考能否提供相關支援。

不只日本想搶哈佛人才，香港多所大學近日表示，願意接收哈佛國際學生。香港輿論認為，美國政府對哈佛招收國際學生的禁令，為香港高等教育帶來發展新契機。

香港科技大學更公開邀請正就讀或已被取錄的哈佛大學國際本科生和研究生，到香港科大繼續深造，校方將無條件錄取相關學生，並優先加快錄取。中國則可望進一步吸引海歸人才回國服務。