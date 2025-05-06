痛批全面關稅政策！川普前副手：恐導致漲價與供應短缺 將引爆美國民怨海嘯
鉅亨網編譯陳韋廷 2025-05-06 14:30
美國總統川普昔日副手潘斯 (Mike Pence) 周一公開批評前老闆的施政作為，包括全面關稅政策和斡旋俄烏戰爭的手段等等。他認為，迫在眉睫的「價格衝擊」和潛在的供應短缺問題將導緻美國人「要求白宮採取不同的做法」。
潘斯表示，他之所以就這些問題公開表態，部分原因是為了讓川普聽到白宮內沒有人提出的論點。「我確實擔心，當所謂的 90 天暫停期結束，經濟可能會受到價格衝擊，可能會出現短缺。關於這一點，就連川普政府也已暗中承認。」
川普本人也在最近的演講中這樣表述：「嗯，也許孩子們只會有兩個娃娃，而不是 30 個，而且也許這兩個娃娃會比平時多花幾美元。」
對此潘斯說道：「讓美國孩子從 30 個玩具減少到 2 個，並不是我們夢想中的未來。”
他指出，他並不否認「川普 1.0」的貿易政策是成功的，但示警稱川普現在走的是一條截然不同的道路。
潘斯說：「我確實擔心，總統呼籲對朋友和敵人徵收廣泛的關稅，最終政府推行的政策在本質上是一種新的產業政策，會導致通膨，損害消費者利益，最終損害美國經濟。」
潘斯表示，在川普第一任政府執政期間，他與川普就貿易問題進行「多次長談」。他承認，兩人在貿易問題上存在深刻的理念分歧。
川普認為對所有輸美商品徵收一定的最低關稅，最終將有利於美國人和美國經濟，但潘斯認為，這種廣泛、不加區分、對朋友和敵人都徵收關稅的關稅政策對美國人民來說不是一個勝利。
在對加拿大立場上，潘斯也跟川普立場不同。他說：「我認為加拿大是我們的偉大盟友，自第一次世界大戰以來，加拿大士兵在每場戰爭中都與美國並肩作戰、浴血奮戰。」
自今年 1 月 20 日上任以來，川普不僅對加拿大不斷揮舞關稅大棒，還頻發吞併威脅。川普曾不只一次表示，加國應成為美國第 51 個州，並戲稱加拿大前總理杜魯多為州長。
在俄烏戰爭的立場上，潘斯也跟川普大相逕庭。川普上周稱俄羅斯總統普丁希望與烏克蘭實現和平，但潘斯說：「若說過去三年的經歷帶來什麼教訓，那就是普丁想要的不是和平，而是烏克蘭。烏克蘭同意的停火協議已經執行了近兩個月，而俄羅斯卻繼續拖延並找藉口，這一事實證實了這一點。」
潘斯還提到北約組織，並稱如果普丁在烏克蘭取得成功，他預計俄國將入侵北約成員國。「對我來說，這不僅僅關乎烏克蘭。我真心相信，如果普丁佔領烏克蘭，他跨越邊境只是時間問題，屆時我們的軍人將不得不與他交戰。」
潘斯也評論了川普及其現任副手范斯和烏國總統澤倫斯基今年 2 月在白宮上演的「鬧劇」。潘斯說：「我認為澤倫斯基總統在橢圓形辦公室向媒體表達自己的觀點是不明智的，且總統和政府當時的回應方式也令人遺憾。」
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