痛批全面關稅政策！川普前副手：恐導致漲價與供應短缺 將引爆美國民怨海嘯

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-05-06 14:30

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美國總統川普昔日副手潘斯 (Mike Pence) 周一公開批評前老闆的施政作為，包括全面關稅政策和斡旋俄烏戰爭的手段等等。他認為，迫在眉睫的「價格衝擊」和潛在的供應短缺問題將導緻美國人「要求白宮採取不同的做法」。

潘斯表示，他之所以就這些問題公開表態，部分原因是為了讓川普聽到白宮內沒有人提出的論點。「我確實擔心，當所謂的 90 天暫停期結束，經濟可能會受到價格衝擊，可能會出現短缺。關於這一點，就連川普政府也已暗中承認。」

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川普本人也在最近的演講中這樣表述：「嗯，也許孩子們只會有兩個娃娃，而不是 30 個，而且也許這兩個娃娃會比平時多花幾美元。」

對此潘斯說道：「讓美國孩子從 30 個玩具減少到 2 個，並不是我們夢想中的未來。”

他指出，他並不否認「川普 1.0」的貿易政策是成功的，但示警稱川普現在走的是一條截然不同的道路。

潘斯說：「我確實擔心，總統呼籲對朋友和敵人徵收廣泛的關稅，最終政府推行的政策在本質上是一種新的產業政策，會導致通膨，損害消費者利益，最終損害美國經濟。」

潘斯表示，在川普第一任政府執政期間，他與川普就貿易問題進行「多次長談」。他承認，兩人在貿易問題上存在深刻的理念分歧。

川普認為對所有輸美商品徵收一定的最低關稅，最終將有利於美國人和美國經濟，但潘斯認為，這種廣泛、不加區分、對朋友和敵人都徵收關稅的關稅政策對美國人民來說不是一個勝利。

在對加拿大立場上，潘斯也跟川普立場不同。他說：「我認為加拿大是我們的偉大盟友，自第一次世界大戰以來，加拿大士兵在每場戰爭中都與美國並肩作戰、浴血奮戰。」

自今年 1 月 20 日上任以來，川普不僅對加拿大不斷揮舞關稅大棒，還頻發吞併威脅。川普曾不只一次表示，加國應成為美國第 51 個州，並戲稱加拿大前總理杜魯多為州長。

在俄烏戰爭的立場上，潘斯也跟川普大相逕庭。川普上周稱俄羅斯總統普丁希望與烏克蘭實現和平，但潘斯說：「若說過去三年的經歷帶來什麼教訓，那就是普丁想要的不是和平，而是烏克蘭。烏克蘭同意的停火協議已經執行了近兩個月，而俄羅斯卻繼續拖延並找藉口，這一事實證實了這一點。」

潘斯還提到北約組織，並稱如果普丁在烏克蘭取得成功，他預計俄國將入侵北約成員國。「對我來說，這不僅僅關乎烏克蘭。我真心相信，如果普丁佔領烏克蘭，他跨越邊境只是時間問題，屆時我們的軍人將不得不與他交戰。」