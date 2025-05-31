經濟學人：中國碳排不是已達峰就是達峰在即

鉅亨網編譯王貞懿 2025-05-31 10:30

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《經濟學人》周四 (29 日) 報導，中國二氧化碳排放量可能已達高峰並開始下降。由於中國占全球碳排放量逾 30%，此趨勢若持續將改變全球減碳軌跡。

過去數十年來，中國經濟快速成長付出了高昂環境代價，燃燒大量煤炭以驅動工廠，建設用的鋼鐵、水泥更釋出大量碳排。2024 年，中國排放超過 120 億噸二氧化碳，占全球總排放量逾 30%。

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不過，芬蘭智庫能源與清潔空氣研究中心 (CREA)15 日發布報告指出，截至今年 3 月的 12 個月裡，中國排放量較前一年同期減少 1%。這項消息讓環保人士審慎樂觀。因為，中國的碳排放量如此龐大，若趨勢持續且確實達到高峰，可能改變全球排放軌跡。相比之下，美國的碳排在 2007 年達到峰值，而英國則發生在 1970 年代。

清潔能源快速擴張是關鍵

中國碳排曾在 2022 年因新冠防控下降，但工廠重啟後立即反彈。這次不同——即使工廠持續運轉，排放量仍在下滑，因為對化石燃料發電的依賴正在降低。

雖然煤炭仍是電網主力，但中國清潔能源裝置量已超越全球其他國家總和。全球約半數在建核電廠位於中國，去年新增 79 千兆瓦 (GW) 風電。太陽能擴張更驚人，2024 年併網 277 千兆瓦 (GW)，加上既有 600 千兆瓦 (GW)，遠超美國 240 千兆瓦 (GW) 總容量。今年裝置速度持續加快，中國的沙漠山坡上，已遍布太陽能板，清潔能源的發電量成長已超越需求成長。

天氣與政策帶來風險

但威脅仍存。炎熱乾燥天氣可能讓水力發電下滑，同時推升冷氣用電需求，迫使北京當局燃燒更多煤炭。今年夏天預料又是一個酷熱年，中國國家能源局警告尖峰用電需求可能較去年高出 100 千兆瓦 (GW)。

CREA 分析師指出，再生能源擴張也可能放緩。中國電網圍繞煤炭設計，需大幅升級才能處理長距離傳輸和儲存。但化石燃料遊說團體正試圖延緩相關改革。

此外，再生能源產業也面臨新挑戰。6 月起，新建電廠須按市場費率售電，價格可能下滑。中國太陽能板製造商在產能過剩的情況下，獲利前景艱難。

加快減排速度才是關鍵

《經濟學人》指出，問題已不再是中國排放量是否會達峰，因為若尚未發生，很可能在未來幾年內實現。分析師更關心的是接下來會如何發展。