新風險打破市場舊模式 高盛提三大避險建議
鉅亨網編譯王貞懿
據《商業內幕》報導，高盛策略師警告，股票、債券、美元同時下跌的異常現象正打破傳統市場關聯性，建議投資人調整策略因應。
高盛總體經濟策略師 Vickie Chang 周四 (29 日) 指出，近期尤其是 4 月初以來，股票、債券和美元同時下跌，投資者開始質疑跨資產相關性是否已經改變。
投資者情緒受到美國總統川普的貿易戰和進口關稅擔憂，以及債券市場功能失調、聯準會獨立性和美國財政可持續性等多重因素影響。
Chang 表示，這種「股匯債三殺」現象相當罕見，因為債券通常在股市下跌時起到緩衝作用，而美元在市場緊張時往往會走強。但今年美元指數已下跌約 8%，有些人稱之為「拋售美國」交易。
這讓常用的避險工具和投資組合策略受到衝擊。她警告，如果對聯準會獨立性和美國財政可持續性的「新擔憂」持續存在，資產相關性可能會繼續失衡。因此，她建議投資人考慮三項措施來因應市場變化：
第二，考慮增持黃金。 Chang 表示，黃金有助於防範新的結構性風險。目前黃金交易價格約為每盎司 3,300 美元，高盛預計年底前將漲至每盎司 3,700 美元，2026 年中期更可望達到每盎司 4,000 美元。
第三，留意長期債券風險。 長期債券可能無法發揮過往的避險效果。Chang 警告，若市場對聯準會獨立性和美國債務的擔憂打擊債券價格，長期債券受創程度將比短期債券更嚴重。相對地，如果市場明顯擔憂經濟成長，短期債券應可在股市下跌時發揮保護作用。她補充，如果經濟成長前景大幅減弱，聯準會將降息。
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