新風險打破市場舊模式 高盛提三大避險建議

鉅亨網編譯王貞懿 2025-05-30 23:11

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據《商業內幕》報導，高盛策略師警告，股票、債券、美元同時下跌的異常現象正打破傳統市場關聯性，建議投資人調整策略因應。

高盛總體經濟策略師 Vickie Chang 周四 (29 日) 指出，近期尤其是 4 月初以來，股票、債券和美元同時下跌，投資者開始質疑跨資產相關性是否已經改變。

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投資者情緒受到美國總統川普的貿易戰和進口關稅擔憂，以及債券市場功能失調、聯準會獨立性和美國財政可持續性等多重因素影響。

Chang 表示，這種「股匯債三殺」現象相當罕見，因為債券通常在股市下跌時起到緩衝作用，而美元在市場緊張時往往會走強。但今年美元指數已下跌約 8%，有些人稱之為「拋售美國」交易。

這讓常用的避險工具和投資組合策略受到衝擊。她警告，如果對聯準會獨立性和美國財政可持續性的「新擔憂」持續存在，資產相關性可能會繼續失衡。因此，她建議投資人考慮三項措施來因應市場變化：

第一，為弱美元做好準備。可考慮買入歐元、日元和瑞士法郎，作為美元疲軟和美國經濟風險的避險工具。

第二，考慮增持黃金。 Chang 表示，黃金有助於防範新的結構性風險。目前黃金交易價格約為每盎司 3,300 美元，高盛預計年底前將漲至每盎司 3,700 美元，2026 年中期更可望達到每盎司 4,000 美元。