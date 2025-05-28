黃金、比特幣、亞洲貨幣都在漲 為何大家都想「去美元」？
鉅亨網編輯林羿君
本月初亞洲外匯市場經歷了一場罕見的劇烈波動，新台幣兌美元匯率在短短一天內飆升約 3%，創下 1988 年以來單日漲幅，對於一種通常非常穩健的貨幣而言，顯然有「東西爆炸了」。不僅讓投資者高度警覺，更凸顯了一個更大的問題：全球金融體系中正在加劇的「去美元化」趨勢。
新台幣的波動幅度非常大，以致於影響了亞洲其他貨幣。例如，馬來西亞林吉特週五上漲超過 1%，週一再次出現 1% 的波動；韓元一度上漲逾 2%。隨後，香港當局也加大了對當地美元的拋售力度，因為美元正在走弱。這形成了一種「螺旋效應」，如同一個漩渦，將一切都吸入其中。
亞幣的強漲，凸顯了「去美元化」的大問題。隨著市場努力應對美國經濟政策的變化，美國資產的流出正在加劇，亞洲國家對美元的傳統囤積做法面臨重新審視，迫使投資者開始積極尋找美元的可行替代品。
亞洲正矲脫美元主導地位
全球 88% 的交易都以美元進行，美元在全球金融市場中佔據主導地位，每一筆貿易、每一次貨幣兌換，都與美元息息相關。然而，這次事件讓市場開始思考：「我們錯了嗎？我們在這裡對美元的理解是否錯誤？如果是這樣，也許我真的應該賣掉它，並且用什麼來換取它？」這反映出人們對美元信心的動搖。
幾十年來，美元一直是世界主導貨幣，深深植根於各國政府、中央銀行、人壽保險公司乃至個人的投資和退休基金中。這種情況暫時不太可能改變，但新台幣匯率的變動具有極其重大的意義，它顯示了投資者尋找美元可行替代品的程度。
一位對沖基金經理人表示，他們現在看到的是一場「亞洲金融危機的逆轉」。這種螺旋式上升引發了人們的擔憂，即新台幣飆升並非一次性事件。真正深刻的是人們的自我反省，如果這確實是骨牌效應的開始呢？
對沖基金經理看到的是，資金不但沒有從亞洲流出，反而流向了亞洲。就在新台幣暴漲一周多之後，韓元實際上上漲了 2%，這讓「我們正處於 1997 年逆轉 2025 年風格的階段」這一敘事獲得了更大的關注。
市場瘋狂追逐替代品
市場普遍的觀點是，川普的貿易戰 2.0 只會加速「去美元化」進程。這在某種程度上是人們拋棄美元、尋找替代品的行話。
毫無疑問，這已成為每天交易量達 7.5 兆美元的貨幣市場的主題，也是推動人們對黃金等商品以及健康替代品的瘋狂追求的主題。甚至像比特幣這樣的論點也正在被納入考量。人們正在思考可以做些什麼來尋找除了美元之外的其他價值儲存手段。
市場上有人說，市場正處於轉折點，正在見證一個新政權誕生的陣痛。其他人則表示，這只是美元囤積和例外主義大規模瓦解的開始。
此外，中國的動向也至關重要。中國財政部的數據顯示，3 月份中國已經縮減了國債持有量。那麼問題是，資本去哪了？它會變成黃金，流向歐洲，流向新加坡元、新台幣等地。亞洲貨幣的強勢已經逐漸顯現，這些影響正在逐漸顯現。但這確實需要時間，人們仍在弄清楚這些錢最終將流向何處。
亞洲貨幣面臨價值重估
全球基金經理人都對美元貶值，可能對其他亞洲國家造成的影響持謹慎態度，特別是那些對美國擁有巨額貿易順差的國家。
有跡象表明，亞洲貨幣確實被嚴重低估，這使得這種風險成為首要問題。例如，平均而言，包括日元和人民幣在內的主要亞洲貨幣（這兩種貨幣被視為兩種非常穩定的貨幣，也是世界貨幣的一部分）比考慮到生活成本差異的匯率要低 57%。這是根據彭博社的計算得出的，接近 2024 年創下的 59% 的歷史最低水準。
然而，亞洲哪一種貨幣可以取代美元？法國外貿銀行首席亞太經濟學家認為，要使這個問題成為結構性的，需要有貨幣能給美元那樣的回報，但目前沒有任何貨幣能做到。歐元是全球交易量第二大的貨幣，日元位居美元之後，位居第三。
但即使將這些結合起來，也很難找到真正可以取代美元和國債市場的貨幣，因為美元和公債市場為這些貨幣提供了大量支持，以及美國股票市場。
全球金融體系正在重構
本質上，這是一場全球金融體系的重新佈局和重構，擺脫美元的主導地位，轉而重視亞洲的本地貨幣。這對亞洲來說是好還是壞？很難給出一個概括性的答案，但市場肯定會重新調整。最終結果如何、勝負如何，還有待確定。
由於這是一個巨大的轉變，人們都在競相弄清楚，例如，如果新加坡元、港元、日元和印尼盾走強，那麼最終將如何改變我們今天所知的消費者心理乃至社會和企業結構？因此，如果人們突然真正專注於購買整個亞洲，那麼它可能會加速從旅遊業到科技、教育、醫藥等各個領域的發展，不僅重塑市場方面，而且重塑整個經濟。人們正在認真地制定計劃，看看最終結果會是什麼樣子。
總而言之，新台幣的飆升只是全球金融市場變革的一個縮影。美元的主導地位正受到前所未有的挑戰，而亞洲貨幣的崛起和「去美元化」趨勢的加速，預示著全球資產配置和金融格局將迎來一場深刻的重塑。這對亞洲經濟而言，既帶來了挑戰，也提供了新的機遇，其未來的發展將在新的國際金融秩序中扮演更為重要的角色。
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