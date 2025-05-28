黃金、比特幣、亞洲貨幣都在漲 為何大家都想「去美元」？

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-28 13:31

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本月初亞洲外匯市場經歷了一場罕見的劇烈波動，新台幣兌美元匯率在短短一天內飆升約 3%，創下 1988 年以來單日漲幅，對於一種通常非常穩健的貨幣而言，顯然有「東西爆炸了」。不僅讓投資者高度警覺，更凸顯了一個更大的問題：全球金融體系中正在加劇的「去美元化」趨勢。

新台幣的波動幅度非常大，以致於影響了亞洲其他貨幣。例如，馬來西亞林吉特週五上漲超過 1%，週一再次出現 1% 的波動；韓元一度上漲逾 2%。隨後，香港當局也加大了對當地美元的拋售力度，因為美元正在走弱。這形成了一種「螺旋效應」，如同一個漩渦，將一切都吸入其中。

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亞幣的強漲，凸顯了「去美元化」的大問題。隨著市場努力應對美國經濟政策的變化，美國資產的流出正在加劇，亞洲國家對美元的傳統囤積做法面臨重新審視，迫使投資者開始積極尋找美元的可行替代品。

亞洲正矲脫美元主導地位

全球 88% 的交易都以美元進行，美元在全球金融市場中佔據主導地位，每一筆貿易、每一次貨幣兌換，都與美元息息相關。然而，這次事件讓市場開始思考：「我們錯了嗎？我們在這裡對美元的理解是否錯誤？如果是這樣，也許我真的應該賣掉它，並且用什麼來換取它？」這反映出人們對美元信心的動搖。

對沖基金經理看到的是，資金不但沒有從亞洲流出，反而流向了亞洲。就在新台幣暴漲一周多之後，韓元實際上上漲了 2%，這讓「我們正處於 1997 年逆轉 2025 年風格的階段」這一敘事獲得了更大的關注。

市場瘋狂追逐替代品

市場普遍的觀點是，川普的貿易戰 2.0 只會加速「去美元化」進程。這在某種程度上是人們拋棄美元、尋找替代品的行話。

市場上有人說，市場正處於轉折點，正在見證一個新政權誕生的陣痛。其他人則表示，這只是美元囤積和例外主義大規模瓦解的開始。

亞洲貨幣面臨價值重估

全球基金經理人都對美元貶值，可能對其他亞洲國家造成的影響持謹慎態度，特別是那些對美國擁有巨額貿易順差的國家。

有跡象表明，亞洲貨幣確實被嚴重低估，這使得這種風險成為首要問題。例如，平均而言，包括日元和人民幣在內的主要亞洲貨幣（這兩種貨幣被視為兩種非常穩定的貨幣，也是世界貨幣的一部分）比考慮到生活成本差異的匯率要低 57%。這是根據彭博社的計算得出的，接近 2024 年創下的 59% 的歷史最低水準。

但即使將這些結合起來，也很難找到真正可以取代美元和國債市場的貨幣，因為美元和公債市場為這些貨幣提供了大量支持，以及美國股票市場。

全球金融體系正在重構