「TACO交易」讓美股逆轉！華爾街看破手腳：川普總是臨陣退縮

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-28 19:11

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近期全球金融市場在川普政策反覆無常的影響下，呈現出獨特的波動模式，華爾街為此創造了一個新名詞：「TACO 交易」（Trump Always Chickens Out，川普總是臨陣退縮）。

該詞由《金融時報》撰稿人 Robert Armstrong 首創，用於形容川普宣布高關稅後市場下跌，隨後因其政策鬆口而反彈的現象。Robert Armstrong 認為，市場已看穿白宮對經濟壓力的低容忍度。

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最新案例就在上周五，川普無預警宣布 6 月 1 日起對歐盟商品課徵 50% 關稅，導致三大指數重挫。但他周日晚間又突然改口，表示應歐盟執委會主席范德賴恩要求，將實施生效日延至 7 月 9 日，美股周一因國定假日陣亡將士紀念日休市，周二隨即強勁反彈。

對於週二市場的大漲，IG Group 首席市場分析師 Chris Beauchamp 總結道：「TACO 交易策略正再次獲勝。」

瑞銀財富管理公司分析師 Paul Donovan 指出，這種回檔已成常態，投資人應理性預期。

先前 4 月川普宣布「解放日」關稅時，股市同樣劇烈震盪，直到他宣布暫緩徵收才止跌回升。當川普表示將暫時降低對中國商品的關稅時，市場進一步上漲。

這種模式已如此明顯，以至於金融分析師提前警告：不要輕信川普的關稅威脅。

Murphy & Sylvest 高級財富顧問兼市場策略師 Paul Nolte 也表示，「投資者如今已經有點摸清了川普的套路，他就像在玩牌，你知道他在下注，但在桌上其他玩家的逼迫下，他就會放棄。」