Netflix創辦人Reed Hastings加入AI新創Anthropic董事會

鉅亨網編譯王貞懿 2025-05-29 01:09

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Netflix(NFLX-US)創辦人暨前執行長 Reed Hastings 宣布加入人工智慧 (AI) 新創公司 Anthropic 董事會。

根據 Anthropic 周三 (28 日) 發布的聲明，現年 64 歲的 Hastings 是由該公司的長期利益信託基金會任命。Anthropic 採用獨特的企業架構，旨在平衡企業利益與社會責任，信託基金會成員有權任命和罷免董事會成員。

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Anthropic 長期利益信託基金會主席 Buddy Shah 表示：「長期利益信託基金會任命雷德，是因為他傑出的領導經驗、深度的慈善工作，以及在解決 AI 社會挑戰方面的投入，使他成為在 AI 發展關鍵時刻引領 Anthropic 的理想人選。」

Hastings 則表示：「Anthropic 對 AI 為人類帶來的好處非常樂觀，但也深知這對經濟、社會和安全方面所帶來挑戰。我加入 Anthropic 董事會，是因為我相信他們的 AI 開發方式，並希望協助人類進步。」

Hastings 是娛樂業巨擘，他創辦並領導 Netflix 從郵寄 DVD 給消費者的新創公司，發展成好萊塢強權、串流媒體的主導者。2023 年他卸任聯合執行長，今年卸任董事長。這位億萬富翁經理人同時擔任彭博董事，並曾任微軟 (MSFT-US) 和 Facebook(現為 Meta)的董事。

Hastings 與 AI 淵源深厚。1988 年他在史丹佛大學取得碩士學位，研究的主題就是 AI。1997 年，他共同創辦 Netflix 並擔任 25 年執行長，期間也持續關注 AI 的潛力與風險。今年 3 月，他向母校鮑登學院捐贈 5000 萬美元，設立「海斯汀斯 AI 與人文倡議」，旨在確保學生畢業時，充分準備好在 AI 重塑的世界中發揮領導力。

在 Anthropic，Hastings 將協助監督公司在快速成長與專注安全之間取得平衡，同時降低 AI 對社會造成的負面風險。Anthropic 所推出的 Claude 聊天機器人被廣泛使用，公司今年營收預計將達 20 億美元，最新估值為 615 億美元。

Anthropic 其他董事會成員包括總裁 Daniela Amodei、她的兄弟暨 Anthropic 執行長 Dario Amodei、投資人 Yasmin Razavi 以及軟體公司 Confluent(CFLT-US) 執行長 Jay Kreps。