【Joe’s華爾街脈動】周報：科技股財報亮眼，非美國市場在持續的關稅波動中表現分歧

Joe Lu 2025-06-02 08:17

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美國消費者具韌性、通膨趨緩帶來支撐，但全球貿易前景仍是漲勢能否持續的關鍵

【Joe’s華爾街脈動】科技股財報亮眼，非美國市場在持續的關稅波動中表現分歧 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA 2025 年 5 月 30 日 美東時間

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一周重點摘要

一周市場觀點

科技類股成為本週推升美股的主要動能，特別是 AI 領導者輝達 (NVIDIA)(+2.53%) 的強勁財報，突顯了市場對 AI 基礎建設需求持續強勁。微軟 (Microsoft)(+1.21%) 和 Meta(+1.72%) 亦上漲，而蘋果 (Apple)(-0.61%) 則表現落後。

四月份核心 PCE 通膨率（年增 + 2.5%）降至 2021 年以來最低水平，但仍高於美國聯準會 2% 的目標。最新聯準會會議紀錄顯示，通膨仍面臨上行風險，部分原因在於貿易政策的不確定性。五月份消費者信心有所改善，可能與貿易緊張局勢緩解有關，儘管通膨預期依然偏高。在關稅法院裁決和 7 年期公債標售反應熱烈後，公債殖利率有所下降。

類股表現分歧。科技股、公用事業 (+0.81%) 和必需消費品 (+1.88%) 表現相對強勢，而能源類股 (-0.24%) 則下跌。此種分歧反映出在企業財報、消費者數據和持續的貿易不確定性之間尋求平衡的複雜市場環境。

國際股市表現各異。歐洲股市上揚，受惠於美國關稅延後以及對歐洲央行降息預期升溫。日本市場因對美日潛在貿易協議的樂觀情緒而反彈。相較之下，在美中貿易談判陷入僵局以及中國國內側重刺激措施的背景下，中國市場則出現回檔。

本週焦點

MSCI 歐洲、澳洲及遠東 (EAFE) 指數是廣受認可且極具重要性的基準，常用於衡量北美以外已開發股市的表現。「EAFE」代表歐洲、澳大拉西亞（Austalasia）及遠東地區，涵蓋英國、日本、德國、法國、瑞士和澳洲等 21 個已開發國家，但特別排除了美國和加拿大。其旨在代表這些國際市場的大型和中型股部分，捕捉各成分國約 85% 的自由流通調整後市值。因此，MSCI EAFE 指數是機構投資者和基金經理衡量其國際已開發市場股票投資組合回報，以及理解這些重要經濟體廣泛趨勢的重要工具。

我的分析明確指出，MSCI EAFE 指數 (美元計價) 值得策略性超配考量。這項判斷基於多項具吸引力的因素：EAFE 市場相較於美國股市存在顯著的估值折價（本益比為 15.18 倍），同時提供較高的股息殖利率 (3.05%)，既提供了價值緩衝，也帶來了穩健的收益流。更關鍵的是，資本流動結構正發生的實質性變化——包括美國政策驅動的分散配置、德國吸引投資的財政刺激，以及日本因利率轉變而出現的資產回流——目前正有利於此區域。這些趨勢，在美國政府可能傾向弱勢美元以提振出口的背景下，可能進一步放大，創造一個有利於匯率波動美化以美元計價回報的成熟環境。對投資者而言，這提供了一個及時的機會，以獲取經風險調整後更高的回報、有效分散美國股市集中風險的顯著效益，以及資本增值與收益的強效組合，這些都受到全球資本配置實質性轉變的驅動，而此轉變似乎被市場低估了。

儘管 EAFE 主要國家內部的地緣政治風險、匯率波動和經濟複雜性不容忽視，但就當前的投資格局來看，這些因素已充分反映在資產價格中。對投資者而言，策略上的當務之急是跳脫近期美國市場的主導地位，並認識到全球股市領導地位的週期性。MSCI EAFE 指數憑藉其獨特的產業曝險（尤其是金融和工業類股）以及對價值和收益因子的內在傾向，提供了差異化的回報來源，這對於強化投資組合的穩定性至關重要。審慎考量對 EAFE 的配置不僅僅是一種戰術調整，更是一種策略性舉措，旨在提升長期投資組合的韌性，並從這個受基本價值和這些不斷演變的總體經濟順風驅動、有望復甦的全球市場區塊中獲取超額報酬。(全文未完)