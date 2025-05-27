特斯拉歐洲銷量暴跌49％！馬斯克導致品牌形象受損、比亞迪超車
鉅亨網編譯莊閔棻
美國電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US) 2025 年 4 月在歐洲市場銷量大跌 49%，不僅落後整體電動車成長趨勢，更被中國比亞迪 (002594-CN) 超車。馬斯克政治爭議及產品老化問題，引發投資人與消費者雙重疑慮。
歐洲汽車製造商協會（ACEA） 最新數據顯示，儘管歐洲 4 月電動車整體銷量年增 34.1%，但同月特斯拉在歐洲僅售出 7,261 輛電動車，較去年同期暴跌 49%。
《CNBC》指出，特斯拉的銷量下滑與執行長馬斯克近期在政治上的高度曝光有關。他與美國總統川普的公開互動引發爭議，導致歐洲消費者反感，甚至在 3 月引發多起針對特斯拉展間的抗議行動，對品牌形象造成衝擊。
除了單月表現疲弱，特斯拉 2025 年 1 至 4 月在歐洲的累計銷售也出現近 40% 的年減幅。
儘管今年推出升級版 Model Y 運動休旅車，但產品線長期未更新、缺乏新主力車型，使其在日益競爭激烈的電動車市場中逐漸失去優勢。
與此同時，特斯拉也面臨來自中國電動車品牌與歐洲傳統車廠的雙重壓力。根據上週資料，中國車廠比亞迪 4 月在歐洲的純電動車銷量首次超越特斯拉，顯示市場格局已悄然改變。
特斯拉另一關鍵挑戰則來自歐洲消費者偏好轉變。ACEA 指出，油電混合車在歐洲市佔已超過 35%。然而，特斯拉目前仍專注於純電動車，缺乏任何混合動力車型。
此外，馬斯克近期涉足政治，擔任政府效率部門（DOGE）負責人，也讓外界質疑其是否能專注於特斯拉營運。
雖然馬斯克在最新財報會議上承諾將於 5 月底大幅減少政府事務投入，但仍計畫每週花「一到兩天」處理政府相關工作。
儘管如此，馬斯克近日在公開演說中重申，自己將持續領導特斯拉至少五年，盼藉此穩定市場信心。
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