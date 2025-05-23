169%！比亞迪4月在歐洲銷量首超特斯拉 分析師點名特斯拉失冠三大元兇

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-05-23 10:40

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最新數據顯示，中國電動車大廠比亞迪 (002594-CN)(01211-HK) 4 月在歐洲純電動車 (BEV) 銷量達 7231 輛，首次超過特斯拉，打破後者長期以來的市場領導地位，特斯拉(TSLA-US) 當月銷量為 7165 輛。

根據市場研究公司 Jato Dynamics 公布的最新數據，今年 4 月，比亞迪在歐洲的新增純電動汽車登記銷量達到 7231 輛，年增 169%，成功躋身歐洲電動車銷量十大品牌之列，特斯拉的銷量則出現 49% 的大幅下滑，排名也因此下降。

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JATO Dynamics 全球分析師 Felipe Munoz 說：「這是歐洲汽車市場的分水嶺，尤其是考量到特斯拉多年來一直是歐洲 BEV 市場的領頭羊，而比亞迪直到 2022 年底才在挪威和荷蘭以外的歐洲市場正式開展業務。」

若將插電式混合動力車納入統計，比亞迪的銷量優勢更加顯著。數據顯示，比亞迪 4 月在歐洲總銷量年增 359%，展現出強大的市場增長潛力。

整體來看，歐洲對電動車的需求保持穩定，上月 BEV 註冊量年增 28%，主要得益於中國汽車品牌的推動。

儘管歐盟對中國產電動汽車徵收關稅，但該月中國產電動汽車註冊量年增 59%，而歐洲、日本、韓國和美國的汽車製造商的註冊量則成長 26%。

特斯拉則在歐洲遭遇需求疲軟的困局，該公司去年公佈年度交付量首次下滑。分析師預估，繼今年首季下降 13% 之後，今年交付量還將再度下滑。

特斯拉執行長馬斯克本周稍早曾說，特斯拉的銷量已經回升，歐洲以外地區需求十分強勁。

分析師指出，馬斯克的政治觀點在美國和歐洲引發了針對特斯拉的抗議浪潮，導致特斯拉銷量暴跌。此外，為了對工廠進行改造以生產新版 Model Y 跨界車，特斯拉在全球範圍內暫停部分生產，造成第一季的產量與銷量下滑。