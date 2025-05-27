紐時爆料：蘋果執行長庫克拒絕了 疑惹惱川普
鉅亨網編譯鍾詠翔
在美國總統川普前往中東訪問前夕，白宮鼓勵美國企業執行長和代表隨行，據兩名知情人士透露，蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克拒絕了邀請，似乎惹惱了川普。
美國《紐約時報》周一（26 日）指出，川普在沙烏地阿拉伯和阿聯訪問期間多次在公開場合點名揶揄庫克。
據《紐約時報》報導，在沙國一次講話中，川普先是暫停講話，對隨行輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳隨行表示讚賞，隨後他話鋒一轉，「我是說，庫克不在這裡，但你在。」當時在現場的還有 OpenAI、花旗集團 (C-US) 、AMD(AMD-US) 等公司的代表。
川普抵達卡達後，再次提到庫克，表示他「和庫克有點小問題」。他在稱讚蘋果對美國投資的同時，也透露曾對庫克說，「但現在我聽說你們要在印度各地建廠，我不希望你們在印度設廠。」
《紐約時報》提到，川普 5 月 23 日還在社交媒體上發文，放話對非美國生產的 iPhone 徵收 25% 關稅，這一表態令蘋果高層和美國政府內部許多成員措手不及。
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