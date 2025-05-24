馬斯克遭川普陣營冷處理？DOGE改革受阻與特斯拉利潤暴跌雙重打擊

鉅亨網編譯莊閔棻 綜合報導 2025-05-24 21:40

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歷經兩個多月的高調曝光後，世界首富馬斯克如今似乎正遭美國總統川普及其支持者冷處理。根據《Politico》報導，自 2025 年 4 月初以來，馬斯克幾乎未再出現在川普的社群平台 Truth Social 上，也未出席任何與川普相關的政治活動，與 2 至 3 月頻繁露面的情況形成強烈對比。

報導指出，馬斯克不再現身白宮簡報會，國會議員也幾乎不再提及他。過去川普每週平均會發布約 4 則與馬斯克相關的貼文，但自 3 月 31 日後便完全噤聲。

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此外，川普團隊的政治募款郵件也不再提及馬斯克，連白宮官方帳號與高級幕僚都停止提及他的名字。

馬斯克主導 DOGE 政府效率部改革受阻

根據《大西洋月刊》分析，這一變化可能與馬斯克領導的「政府效率部」（Department of Government Efficiency，簡稱 DOGE）改革受挫有關。

馬斯克試圖將企業管理邏輯套用至聯邦政府體系，推行大規模的成本削減，卻因實務執行困難，招致川普核心幕僚的不滿。川普本人亦曾多次表態，不會接受馬斯克提出的某些激進改革方案。

白宮新聞秘書卡羅琳 · 萊維特（Karoline Leavitt）在回應中也未正面提及馬斯克，只強調 DOGE 的使命是「減少浪費、欺詐與濫用」，並會持續推動政府效率提升。

支持降溫與任期結束，馬斯克逐漸淡出政治舞台

除了政治層面的退場，馬斯克在社群平台 X 上對川普的支持也明顯降溫。自 4 月初以來，他幾乎未再發表與川普有關的貼文。

依據法律規定，馬斯克作為特殊政府雇員在 DOGE 的任期僅 130 天，預計將於 5 月底正式結束職務。

根據馬凱特大學法學院最新民調，58% 受訪者不滿意馬斯克在 DOGE 的表現，60% 對其個人印象負面。這顯示他的改革路線並未獲得主流民意支持。

特斯拉利潤大跌，馬斯克回歸商業主場

除了政治改革受阻，馬斯克在商業領域也面臨挑戰。2025 年第一季度，特斯拉 (TSLA-US) 利潤暴跌 71%，令投資人憂心忡忡。為安撫股東，馬斯克承諾自 5 月起將每週僅投入一到兩天處理 DOGE 相關事務。

此外，原先雄心勃勃的 2 兆美元節支目標也面臨跳票危機。DOGE 宣稱已節省約 1700 億美元，但也因此削減了國稅局打擊高所得逃稅者的人力，導致稅收損失可能抵銷節省成果。

馬斯克政治影響力遭質疑，共和黨觀望、民主黨抨擊

儘管如此，共和黨內部尚未與馬斯克完全切割。部分人士仍寄望他能以龐大的財富與社群影響力，協助黨內選戰。

另一方面，民主黨則持續抨擊馬斯克與共和黨之間的關係，指出他象徵著「富人政治」，無視一般民眾的生活困境。眾議員 Lori Trahan 甚至預言：「有朝一日，他將成為川普的負擔，共和黨終將與他切割。」