財務壓力爆表！日產汽車擬售橫濱總部大樓 支應關廠費用 

鉅亨網新聞中心 2025-05-27 16:10

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日本媒體報導，日產汽車正考慮出售位於橫濱的總部大樓，以支應關廠相關費用。

日產總部大樓位於橫濱港未來 21 區，2009 年才剛從東京遷來，據當地房產業者估算，市值超過 1,000 億日元。據悉，日產已將這座總部大樓列在 2026 年 3 月底止的今年度預計出售資產清單上。

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業界人士認為，就算出了了總部大樓，日產會採「售後回租」模式，繼續在舊地辦公但將資產變現、減輕負擔。

不僅日產財務壓力報表，日本其他車廠近來陸續公佈了 2024 財年業績，以及新一財年的預期，也一片慘澹。

隨著美國自 4 月 3 日起對進口車加徵 25% 的關稅，自 5 月 3 日起對關鍵汽車零件加徵 25% 的關稅，國際車企如臨大敵，紛紛下調或撤回新一年業績指引，並為獲利縮水提前發出預警，對美國市場高度依賴的日本車企也不例外。

今年 4 月底，牽頭與美國政府談判的日本經濟再生大臣赤澤亮正稱，受美國關稅影響，某日本頭部車企正處於「每小時損失 100 萬美元的狀態」。



在川普關稅大棒與日元升值的雙重壓力下，豐田汽車預計，2025 財年（2025 年 4 月 - 2026 年 3 月）公司淨利將年減 35% 至 3.1 兆日元。若真如預期，這一數字將創下其近十年最大跌幅。

其中，光是 4 月和 5 月兩個月，豐田營業利潤預計將損失 1,800 億日元。為此，豐田社長佐藤恆治表示，將考慮在中長期內，在美國本土加大產品開發生產的力道。

本田對於未來的展望也較為悲觀，預計 2025 財年淨利將年增 70% 至 2,500 億日元。本田強調，關稅政策對其業務的影響將「非常顯著」，政策的頻繁更動，使得公司很難展望前景。本田預計，2025 財年關稅將為其營業利潤帶來 6,500 億日元的打擊。

馬自達則宣布延後公佈 2025 財年預期。該公司稱，美國政府對汽車加徵關稅導致不透明的經營環境持續，現階段難以計算。

除了應對關稅打擊外，日本車企還要面對電動化、智慧轉型等諸多挑戰。

本田近期的調整正是反映了傳統車廠在電動化浪潮中的普遍困境，即高昂的研發投入與市場需求不確定性並存。為此，在電動車投資放緩的同時，考慮到北美市場對混動車需求較高，本田將進一步增強混動車產品線。

豐田也表示，將繼續推動電動化和多路徑策略，以滿足全球市場的多樣化需求。

日本汽車商業協會（ABAJ）指出：「中國業務也是業績的絆腳石，在電動車領域落後的日本車企處於苦戰之中。」

ABAJ 還表示，隨著世界經濟動盪不安，再加上在電動化和智慧化領域中國勢力崛起，日本車企的經營掌舵將變得更加困難。