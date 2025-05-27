富豪汽車宣布裁員3,000人！白領職位成整頓計畫犧牲品

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-27 10:50

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瑞典汽車製造商富豪汽車（Volvo） 於週一（26 日）宣布，作為上個月宣布的重組計劃的一部分，該公司將裁減 3,000 個工作崗位，其中大部分為白領工作，以應對高成本、電動汽車需求放緩和貿易不確定性等問題。

根據《路透》報導，富豪汽車此次裁員的目的在於重整業務架構與降低開支，進而改善目前股價低迷的狀況，並刺激市場對富豪汽車車款的需求。

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富豪汽車執行長 Håkan Samuelsson 回歸後，公布一項節省 180 億瑞典克朗的開支計畫。(圖: REUTERS/TPG)

富豪汽車現任執行長 Håkan Samuelsson 今年 4 月重新回鍋擔任領導人，並公布一項節省 180 億瑞典克朗（約 19 億美元） 的開支計畫。其中包括大幅裁減約 40% 白領員工，以應對公司營運壓力與產業變革。

Samuelsson 表示，這波裁員範圍廣泛，涵蓋研發、傳播、人力資源等幾乎所有白領部門。他強調：「我認為這將非常健康，可以為我們節省資金，並為人們提供承擔更大責任的空間。」

富豪汽車新任財務長 Fredrik Hansson 補充指出，雖然所有部門和據點都會受到波及，但裁員主要集中於瑞典哥特堡總部。他強調：「這項計劃旨在提高我們的結構效率，具體實施效果可能因地區而異。」

富豪汽車聲明指出，此次裁員約占白領員工總數的 15%，並將產生 15 億克朗的一次性重整成本。公司預計在今年秋季完成新組織架構的規劃與實施。

由於富豪汽車的主要生產據點位於歐洲與中國，使其比其他歐洲車廠更容易受到美國潛在新關稅政策的衝擊。公司表示，若加徵關稅，將可能無法將平價車款出口至美國市場。

根據瑞典商業銀行分析師 Hampus Engellau 的看法，裁員規模符合市場預期，並認為該措施具有正面意義。

然而，富豪汽車在宣布削減開支的同時，也於上個月撤回全年財務預測，指出消費者信心減弱和貿易關稅導致全球汽車行業動盪，市場難以預測。

截至目前為止，富豪汽車股價今年已累計下跌 24%。