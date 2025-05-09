日產放棄福岡建設電池廠計畫 集中火力拯救財務危機

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-09 15:40

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日產汽車公司放棄了在日本福岡建立電池廠的計劃，以集中資源和資金來拯救日益加深的財務危機。

日產去年底宣布，計劃投資 1530 億日元（約 10 億美元）在北九州興建新工廠，專門生產電動車常用的磷酸鐵鋰電池。不過，日產發言人週五 (9 日) 表示，這項計劃已被取消，理由是為了「投資效率」。

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該公司聲明中表示：「日產正積極採取扭虧為盈的行動，並探索所有恢復業績的選擇。在仔細考慮投資效率後，我們決定取消在福岡縣北九州市建設新的 LFP 電池廠。」

日本政府為此計畫撥出了高達 557 億日圓的補貼。日本經濟產業省網站上發布的資料顯示，該工廠原定於 2028 年 7 月或更晚開始投產。

日產的困境在去年 11 月真正浮出水面，當時該公司宣布計劃裁員 9,000 人，並將產能削減 20%，此前一個季度業績疲軟，上半年淨銷售額下降 94%。

日產汽車產品線中缺乏具有競爭力的電動車是其銷量下滑的一個主要因素，而混合動力車雖然在美國受歡迎程度飆升，但卻缺乏具有吸引力的車型。

目前，該公司正押注於由社長艾斯皮諾薩 (Ivan Espinosa) 領導的廣泛重組和新領導團隊，艾斯皮諾薩於 4 月上任並承諾扭轉局面。

今年四月，在上海車展期間，日產宣布將向其中國業務投資 14 億美元，並利用中國這個競爭激烈的市場來加速其電動車的開發。

日產預定於 5 月 13 日公布截至 3 月 31 日的全年財報。上個月，該公司警告稱，可能會因重組費用而錄得高達 7500 億日圓的淨虧損，創下歷年來的最大年度虧損紀錄。