日本財務省擬減發長期國債穩定殖利率！日元走貶、全球債市震盪擴大

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-27 17:10

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面對日本超長期國債殖利率近期飆升與市場不安，日本財務省（MOF）正考慮調整本財政年度的債券發行結構，可能減少 20 年、30 年或 40 年期日本國債（JGB）的發行量，以穩定長天期利率並回應對政府債務惡化的憂慮。

根據《路透》報導，消息人士透露，日本財務省預計將在 6 月中下旬與市場參與者磋商後做出最終決定。

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這項可能的政策轉向，是因近期保險業等傳統買家需求減少，以及全球對日本債務水位升高的擔憂所致。

超長期殖利率反應迅速 日元與美債同步走弱

消息曝光後，日本 30 年期國債殖利率應聲下滑 12.5 個基點至 2.91%，為 5 月中旬以來低點；10 年期基準債殖利率亦下跌 5 個基點至 1.455%。

外匯市場也出現反應，美元兌日元上漲 0.3%，至 143.275，反映外資對日本財政與匯率政策的疑慮。

連帶影響下，美國 30 年期公債殖利率在倫敦市場重挫 7 個基點至 4.963%，創下自 4 月中旬以來的最大單日跌幅，突顯全球債市的連動效應。

日本政府力圖平衡債務與經濟政策

法國興業銀行指出，日本長期國債供需失衡已久，市場早有預期財務省將調整供給結構。

據了解，即便削減長期債發行量，財務省可能會增加短期債券的發行量。因此，截至 2026 年 3 月的本財年，日本國債發行總計畫規模將維持不變，為 172.3 兆日元（1.21 兆美元）。

另一方面，日本國內政治壓力亦持續升溫。首相石破茂面臨選舉挑戰，推動減稅與擴大財政支出，導致市場對未來赤字與債務水準更加憂心。

儘管政府考慮提出新支出案，但執政聯盟已同意避免發行新的赤字性國債，以控制債務規模並確保財政永續。

BOJ 動向受矚目 投資人關注下一步政策

投資人也關注焦點轉向日本銀行（BOJ）是否將與財務省聯手應對債市波動。儘管目前央行短期內不太可能調整現行縮表政策，但若市場動盪持續，BOJ 或將在下月會議中重新審視 2026 財年之後的資產負債表規劃。

三井住友信託資產管理公司資深策略師 Katsutoshi Inadome 指出，最快 7 月起就可能看到日本超長期債券發行量減少，將緩解人們對週三 40 年期日本國債拍賣結果的擔憂。