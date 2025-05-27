比亞迪降價引發中國車企股價重挫！長城汽車董事長：汽車業已有「恒大」現象

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-27 14:10

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週一（26 日），中國多家車企股價重挫，主因是電動車龍頭比亞迪 (002594-CN) 針對超過 20 款車型推出新一輪降價與補貼措施。同時，長城汽車董事長魏建軍也直言中國汽車產業已陷入「不健康狀態」。

26 日，比亞迪港股大跌 8.6%，吉利汽車 (00175-HK) 下挫 9.5%，蔚來汽車 (NIO-US) 與零跑汽車 (09863-HK) 則下跌 3% 至 8.5% 不等，今日（27 日）盤中亦持續跌勢。

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根據《路透》報導，中國車市的價格戰愈演愈烈。車企不只調降售價，還免費提供以往屬於高階配備的智慧輔助駕駛系統（ADAS）。

比亞迪近日宣布對旗下 20 多款車型提供新一輪補貼，將純電掀背車「海鷗」起售價格下調至 5.58 萬元人民幣（約新台幣 23 萬元），但需以舊換新才能申請。吉利汽車也於週一跟進推出類似補貼。

長城汽車董事長魏建軍稱，汽車業已有「恒大」現象。(圖: REUTERS/TPG)

對此，長城汽車董事長魏建軍受訪時就警告，中國汽車產業內部早已有類似中國「恒大」的房市危機現象，雖然尚未倒下，但風險明顯。他指出，部分主流車廠過度追求市值與股價表現，忽視了財務穩健與長期經營。

魏建軍進一步指出，中國電動車產業普遍處於虧損狀態，長期價格戰正嚴重影響整體供應鏈穩定。他批評部分車廠為了壓價，不僅向供應商施壓要求降價，還延遲貨款支付，甚至在安全與品質上偷工減料。

他舉例，有些車款在幾年間價格從 22 萬元人民幣暴跌至 12 萬元，質疑這樣的降價幅度根本無法維持合理的品質與安全保障。他直言：「這是絕對不可能的事」，但並未點名具體車企。