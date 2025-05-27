鉅亨速報 - Factset 最新調查：西麥斯(CX-US)EPS預估下修至0.62元，預估目標價為8.00元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對西麥斯(CX-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.63元下修至0.62元，其中最高估值2.57元，最低估值0.51元，預估目標價為8.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.57(2.57)
|0.9
|1
|最低值
|0.51(0.51)
|0.6
|0.73
|平均值
|0.79(0.8)
|0.72
|0.85
|中位數
|0.62(0.63)
|0.76
|0.86
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|168.85億
|176.87億
|186.12億
|最低值
|151.77億
|159.25億
|164.91億
|平均值
|160.95億
|168.29億
|176.02億
|中位數
|160.77億
|169.48億
|175.88億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.97
|0.51
|0.38
|0.13
|0.62
|營業收入
|129.70億
|145.48億
|155.77億
|173.88億
|162.00億
詳細資訊請看美股內頁：
西麥斯(CX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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