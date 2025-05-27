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鉅亨速報 - Factset 最新調查：西麥斯(CX-US)EPS預估下修至0.62元，預估目標價為8.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對西麥斯(CX-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.63元下修至0.62元，其中最高估值2.57元，最低估值0.51元，預估目標價為8.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.57(2.57)0.91
最低值0.51(0.51)0.60.73
平均值0.79(0.8)0.720.85
中位數0.62(0.63)0.760.86

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值168.85億176.87億186.12億
最低值151.77億159.25億164.91億
平均值160.95億168.29億176.02億
中位數160.77億169.48億175.88億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.970.510.380.130.62
營業收入129.70億145.48億155.77億173.88億162.00億

詳細資訊請看美股內頁：
西麥斯(CX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCX

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