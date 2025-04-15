鉅亨速報 - Factset 最新調查：西麥斯(CX-US)EPS預估下修至0.6元，預估目標價為8.10元
鉅亨網新聞中心 2025-04-15 20:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對西麥斯(CX-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.61元下修至0.6元，其中最高估值1元，最低估值0.48元，預估目標價為8.10元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1(1)
|0.95
|1.02
|1
|最低值
|0.48(0.48)
|0.61
|0.71
|1
|平均值
|0.64(0.64)
|0.76
|0.86
|1
|中位數
|0.6(0.61)
|0.77
|0.86
|1
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|168.13億
|177.40億
|181.51億
|179.93億
|最低值
|156.05億
|160.99億
|165.33億
|179.93億
|平均值
|162.87億
|170.39億
|174.88億
|179.93億
|中位數
|163.24億
|170.72億
|175.11億
|179.93億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.97
|0.51
|0.38
|0.13
|0.62
|營業收入
|129.70億
|145.48億
|155.77億
|173.88億
|162.00億
詳細資訊請看美股內頁：
西麥斯(CX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 華爾街頂尖分析師專欄Joe’s華爾街脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：西麥斯(CX-US)EPS預估下修至0.6元，預估目標價為8.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：西麥斯(CX-US)EPS預估上修至0.68元，預估目標價為8.20元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：西麥斯(CX-US)EPS預估下修至0.68元，預估目標價為8.20元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：西麥斯(CX-US)EPS預估下修至0.61元，預估目標價為8.10元
上一篇
下一篇