search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：西麥斯(CX-US)EPS預估上修至0.63元，預估目標價為8.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 20:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對西麥斯(CX-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.61元上修至0.63元，其中最高估值2.57元，最低估值0.51元，預估目標價為8.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.57(2.57)0.911
最低值0.51(0.51)0.60.731
平均值0.8(0.79)0.730.851
中位數0.63(0.61)0.750.871

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值166.30億176.62億182.78億179.93億
最低值151.77億159.25億164.91億179.93億
平均值160.59億167.73億174.83億179.93億
中位數160.81億169.09億175.69億179.93億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.970.510.380.130.62
營業收入129.70億145.48億155.77億173.88億162.00億

詳細資訊請看美股內頁：
西麥斯(CX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCX

相關行情

台股首頁我要存股
西麥斯6.19+1.31%

延伸閱讀



    Empty