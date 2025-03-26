鉅亨速報 - Factset 最新調查：西麥斯(CX-US)EPS預估下修至0.68元，預估目標價為8.20元
鉅亨網新聞中心 2025-03-26 20:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對西麥斯(CX-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.69元下修至0.68元，其中最高估值1元，最低估值0.48元，預估目標價為8.20元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1(1)
|0.96
|1.02
|1
|最低值
|0.48(0.48)
|0.64
|0.73
|1
|平均值
|0.67(0.68)
|0.8
|0.88
|1
|中位數
|0.68(0.69)
|0.8
|0.87
|1
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|171.29億
|183.08億
|181.75億
|179.93億
|最低值
|156.35億
|163.84億
|172.36億
|179.93億
|平均值
|164.20億
|172.01億
|175.80億
|179.93億
|中位數
|164.20億
|170.82億
|175.11億
|179.93億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.97
|0.51
|0.38
|0.13
|0.62
|營業收入
|129.70億
|145.48億
|155.77億
|173.88億
|162.00億
詳細資訊請看美股內頁：
西麥斯(CX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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