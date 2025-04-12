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鉅亨速報 - Factset 最新調查：西麥斯(CX-US)EPS預估下修至0.61元，預估目標價為8.10元

鉅亨網新聞中心 2025-04-12 04:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對西麥斯(CX-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.64元下修至0.61元，其中最高估值1元，最低估值0.48元，預估目標價為8.10元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1(1)0.951.021
最低值0.48(0.48)0.640.731
平均值0.64(0.65)0.760.871
中位數0.61(0.64)0.770.861

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值169.44億177.40億181.75億179.93億
最低值156.05億160.99億165.33億179.93億
平均值163.06億170.72億175.47億179.93億
中位數163.24億170.97億175.11億179.93億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.970.510.380.130.62
營業收入129.70億145.48億155.77億173.88億162.00億

詳細資訊請看美股內頁：
西麥斯(CX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCX

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