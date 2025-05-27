鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞穗金融集團(MFG-US)EPS預估上修至0.54元，預估目標價為6.44元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對瑞穗金融集團(MFG-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.53元上修至0.54元，其中最高估值0.62元，最低估值0.51元，預估目標價為6.44元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.62(0.57)
|0.68
|0.69
|最低值
|0.51(0.5)
|0.55
|0.59
|平均值
|0.54(0.53)
|0.6
|0.64
|中位數
|0.54(0.53)
|0.59
|0.64
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|229.87億
|249.00億
|748.24億
|最低值
|144.41億
|158.67億
|166.95億
|平均值
|207.03億
|223.38億
|332.43億
|中位數
|223.57億
|240.65億
|256.58億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.35
|0.37
|0.32
|0.37
|0.46
|營業收入
|286.25億
|265.75億
|371.60億
|556.16億
|565.43億
詳細資訊請看美股內頁：
瑞穗金融集團(MFG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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