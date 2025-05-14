鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大自然資源公司(CNQ-US)EPS預估下修至2.39元，預估目標價為36.67元
鉅亨網新聞中心 2025-05-14 20:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對加拿大自然資源公司(CNQ-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.6元下修至2.39元，其中最高估值3.51元，最低估值1.8元，預估目標價為36.67元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.51(3.51)
|4.18
|5.45
|5.62
|最低值
|1.8(1.8)
|1.24
|2.19
|2.96
|平均值
|2.54(2.57)
|2.48
|3.24
|3.85
|中位數
|2.39(2.6)
|2.38
|3
|2.99
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|322.01億
|324.47億
|356.37億
|338.53億
|最低值
|255.02億
|231.95億
|241.69億
|302.94億
|平均值
|288.08億
|281.61億
|302.00億
|318.94億
|中位數
|281.97億
|288.12億
|309.36億
|315.34億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.14
|2.59
|3.70
|2.79
|2.09
|營業收入
|125.94億
|239.74億
|324.91億
|266.49億
|260.27億
詳細資訊請看美股內頁：
加拿大自然資源公司(CNQ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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