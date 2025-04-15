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鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大自然資源公司(CNQ-US)EPS預估下修至2.39元，預估目標價為36.56元

鉅亨網新聞中心 2025-04-15 20:16


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對加拿大自然資源公司(CNQ-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.68元下修至2.39元，其中最高估值3.37元，最低估值1.66元，預估目標價為36.56元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.37(3.37)4.064.935.22
最低值1.66(1.66)1.172.192.93
平均值2.56(2.61)2.613.173.77
中位數2.39(2.68)2.592.993.17

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值326.92億327.69億331.15億332.46億
最低值255.80億245.12億279.83億297.59億
平均值286.48億285.75億298.09億310.86億
中位數275.00億288.12億296.54億302.53億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.142.593.702.792.09
營業收入125.94億239.74億324.91億266.49億260.27億

詳細資訊請看美股內頁：
加拿大自然資源公司(CNQ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCNQ

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