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鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大自然資源公司(CNQ-US)EPS預估上修至2.68元，預估目標價為36.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-09 20:16


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對加拿大自然資源公司(CNQ-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.6元上修至2.68元，其中最高估值3.51元，最低估值1.81元，預估目標價為36.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.51(3.48)4.185.455.62
最低值1.81(1.66)1.242.192.93
平均值2.61(2.58)2.643.33.91
中位數2.68(2.6)2.533.043.17

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值322.01億324.47億356.37億338.53億
最低值255.02億244.37億227.73億297.59億
平均值288.06億287.17億298.42億312.88億
中位數281.79億289.08億298.36億302.53億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.142.593.702.792.09
營業收入125.94億239.74億324.91億266.49億260.27億

詳細資訊請看美股內頁：
加拿大自然資源公司(CNQ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCNQ

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