鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大自然資源公司(CNQ-US)EPS預估上修至2.6元，預估目標價為36.28元
鉅亨網新聞中心 2025-04-21 20:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對加拿大自然資源公司(CNQ-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.39元上修至2.6元，其中最高估值3.48元，最低估值1.66元，預估目標價為36.28元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.48(3.48)
|4.16
|4.93
|5.22
|最低值
|1.66(1.66)
|1.17
|2.19
|2.93
|平均值
|2.6(2.58)
|2.65
|3.17
|3.77
|中位數
|2.6(2.39)
|2.59
|2.99
|3.17
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|326.92億
|327.69億
|331.15億
|332.46億
|最低值
|255.02億
|244.37億
|278.97億
|297.59億
|平均值
|286.39億
|285.67億
|297.95億
|310.86億
|中位數
|275.00億
|288.12億
|296.54億
|302.53億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.14
|2.59
|3.70
|2.79
|2.09
|營業收入
|125.94億
|239.74億
|324.91億
|266.49億
|260.27億
詳細資訊請看美股內頁：
加拿大自然資源公司(CNQ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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