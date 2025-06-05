鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-06-05 19:46

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行政院卓榮泰今 (5) 日於院會指出，春節節至 5 月案件較去（113）年同期低，但詐騙金額卻持續提升！臺灣企銀（2834-TW）重視客戶的帳戶及線上通路使用安全，今年全新推出「轉帳限額鎖」功能，提供客戶依自身需求設定單筆台幣非約定轉帳限額，當客戶使用網路銀行及行動銀行進行台幣非約定轉帳或手機門號轉帳，單筆金額超過設定的限制額度時，系統將主動提醒，經再次確認為正常交易，再經身分認證成功，始可繼續轉帳，以降低偽冒交易情形。

幫金庫加把鎖！臺灣企銀「創新安全鎖」防詐供自行設定非約定轉帳限額「守財」。（圖：臺企銀提供）

臺灣企銀近兩年領先國內金融同業，推出多項獨家創新安全防護功能，透過「APP 防護檢定」及「APP 防偽檢測」一鍵檢測，能輕鬆得知下載的臺灣企銀 APP 防護等級和是否為官方正版 APP；「Wi-Fi 安全偵測」則是用戶登入行動銀行 App 時，偵測 Wi-Fi 環境是否安全，避免暴露個資風險；創新且極具保護帳戶安全的「夜間鎖」及「跨境鎖」，阻斷深夜就寢時段與非台灣 IP 位置的夜間或跨境轉帳交易，皆已成為多數客戶必備功能。

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臺灣企銀積極與各界聯合阻詐，除與電信業者合作透過防詐 API，得以即時監測高風險交易與異常行為；亦與異業合作建置聯防阻詐模型監控異常帳戶，透過 AI 聯合學習技術，預測詐欺交易偵測約可提升 50% 覆蓋率。為提升民眾防詐意識，臺灣企銀並於官網建置「防詐騙專區」，協助民眾了解詐騙樣態及遭遇詐騙的應對措施，小心謹慎，詐騙不上門。