鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-06-06 14:10

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印度央行 (RBI) 今(6)日意外宣佈大幅降息刺激經濟，決定將基準回購利率下調兩碼 (50 個基點) 至 5.5%，創 2022 年 8 月以來新低且連續第三次降息，此舉大出許多經濟學家意料之外。此外，RBI 還將存款準備率 (CRR) 下調 4 碼至 3%，此意外舉動更激烈印度銀行類股觸及歷史高點。

雙率齊降！印度央行意外降息2碼、存準率狂砍4碼 銀行股指數應聲飆至歷史新高

印度央行總裁 Sanjay Malhotra 表示，通膨率已回落至遠低於目標的水準，短期前景讓印度央行對通膨率將長期向目標靠攏具有信心。

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印度通膨率基本上處於下降趨勢，這為印度央行提供降息的空間。印度 4 月最新的總體通膨率為 3.16%，為 2019 年 7 月以來的最低水準。

印度央行已將本財年 (2025 年 4 月 - 2026 年 3) 通膨預期從先前的 4% 下調至 3.7%。Malhotra 表示，通膨率可能低於目標。

然而，鑑於降息幅度過大，印度央行表示，貨幣政策支持成長的空間有限，並將貨幣政策立場從「寬鬆」調整為「中性」。

Malhotra 在電視演說中說道：「從現在開始，貨幣政策委員會將仔細評估即將公佈的數據和不斷變化的前景，以規劃未來貨幣政策方向，進而實現正確的增長與通膨平衡。」

印度央行也將本財年經濟成長率估值維持在 6.5% 不變，與 3 月為止上一財年的 9.2% 增速相較大幅走緩。印度日前公布上一財年第四季經濟數據顯示，年增 7.4%，高於經濟學家預測的 6.7%。