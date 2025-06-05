建築投資與內需消費持續低迷！韓今年首季GDP成長率萎縮0.2% 時隔三季再見負成長
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電
南韓央行 (BOK) 今(5)日發表初步統計數據指出，今年首季國內生產毛額 (GDP) 較去年第四季萎縮 0.2%，與 4 月 24 日公開的預測值一致。這是繼去年首季 GDP 出現 1.2% 的成長，第二季萎縮 0.2%，三、四季僅成長 0.1% 後，時隔三季再次出現負成長，主要因為在全球與國內經濟不確定性加劇的情勢下，建築投資和民間消費持續低迷。
受國內外經濟不確定性擴大影響，今年首季南韓投資活動明顯萎縮，因建築工程項目減少，建築投資下滑 3.1%，設備投資也因為半導體製造設備等機械類需求減少萎縮 0.4%，創去年首季以來及一年新低。
具體來看，建築投資季減 3.1%，設備投資下降 0.4%，為去年第一季以來的最低增速。此外，居民消費下滑 0.1%，政府消費雖因健保支出減少，但實際支出增幅與上一季持平。
出口方面，受化工產品、機械、設備等表現不佳影響較去年第四季萎縮 0.6%，進口則因原油和天然氣等能源進口減少而下滑 1.1%。
從各領域對經濟貢獻度來看，建築投資 (-0.4%) 及民間消費 (-0.1%) 等內需拉低今年首季經濟成長率 0.5 個百分點，出口減進口的淨出口增幅則推動經濟成長 0.2 個百分點。
從各產業來看，電力瓦斯自來水業成長 5.2%，農林漁業成長 4.4%，製造業以化工產品、機械設備為主下滑 0.6%，建築業受建築工程低迷影響下滑 0.4%。服務業整體下降 0.2%，金融保險、資訊通訊業成長，但運輸、批發零售、住宿餐飲業表現欠佳形成拖累。
此外，今年首季南韓名目國民總收入 (GDI) 季增 0.1%，優於名目 GDP 的萎縮 0.4%。
同日公佈的《2024 年國民帳戶》數據亦顯示，根據初步統計，去年南韓人均國民總收入 (GNI) 為 3 萬 6745 美元，年增 1.5%，換成韓元則為 5012 萬韓元，增幅為 6.1%。與今年 3 月 5 日公開的初步數據相比，人均 GNI 和增幅均有所上升。
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