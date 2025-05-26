從網紅總統一路撈到區塊鏈：川普品牌的億級變現術

鉅亨網新聞中心 2025-05-26 12:46

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《財富》雜誌報導，在川普的第一個總統任期內，外界對他「以權謀私」的批評聲浪不斷。最常見的指控是外國政要為討好美國政府，在進行國事訪問時選擇下榻川普旗下的酒店，這被視為收買他的機會。儘管川普堅稱，他在擔任總統後已將部分資產轉入由其長子小唐納德 · 川普（Donald Trump Jr.）管理的信託，試圖與旗下產業劃清界線，但這些爭議始終揮之不去。

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然而，從現在的視角來看，對於身價不菲的川普而言，這些接待費或許只是「仨瓜倆棗」。隨著他個人財富的持續增長，以及不斷開拓新的投資領域，川普家族的賺錢手段變得更加多元且「財源廣進」。這不僅反映了川普作為一個商人的精明，也揭示了他在政治舞台上的影響力，如何被巧妙地轉化為巨大的商業價值。這種政治與商業的深度捆綁，使得川普的品牌影響力遠超傳統意義上的商業範疇，為其後續的商業擴張奠定了獨特基礎。

媒體帝國：Truth Social 的財務煉金術

在川普不斷擴大的商業版圖中，他的媒體公司——川普媒體科技集團（Trump Media & Technology Group, TMTG）無疑是最受矚目的新星。該公司旗下擁有社交媒體平台「Truth Social」，自上線以來就因為川普的個人影響力而備受關注，成為其商業帝國中一個重要的組成部分。

TMTG 的上市過程本身就是一場引人注目的金融戲碼。通過與一家名為 Digital World Acquisition Corp.（DWAC）的特殊目的收購公司（SPAC）合併，TMTG 在借殼上市後，其股價在短時間內經歷了驚人的飆升。合併消息公布後，TMTG 的市值一度達到驚人的 110 億美元。儘管隨後有所回落，但這家公司在市場上的表現，仍遠超許多傳統媒體巨頭，也超越了其本身較為薄弱的營收基礎。這種現象凸顯了市場對川普個人品牌和其政治影響力的巨大估值。

Truth Social 的商業模式主要依賴廣告收入，但其用戶規模和活躍度與主流社交媒體平台相比仍有較大差距。其高估值更多地是基於川普個人的政治影響力，以及投資者對其未來潛力的押注。這種模式的脆弱性在於，一旦川普的政治地位發生變化，或者用戶增長不及預期，其市值可能面臨巨大壓力。

批評者認為，Truth Social 的市值與其基本面嚴重脫節，更像是一場受川普個人品牌驅動的「炒作」。他們指出，缺乏穩定的盈利模式和龐大的用戶基礎，使得 TMTG 的估值難以持續。然而，支持者則相信，川普的政治影響力足以為該平台帶來足夠的流量和關注度，使其在競爭激烈的社交媒體市場中佔有一席之地。這種高度依賴個人 IP 的商業模式，既是 TMTG 的獨特優勢，也是其最大的風險所在，為其未來發展增添了不確定性。

進軍加密貨幣：World Liberty Financial 幣的神秘面紗

除了媒體帝國，川普家族還將觸角伸向了新興的數位貨幣領域，推出了「World Liberty Financial 幣」。這一步棋，讓外界對川普的商業嗅覺和前瞻性有了新的認識，但也引發了更多關於其用途和風險的討論，將其商業版圖進一步拓展至前沿科技領域。

然而，這款以「川普家族」為官方顧問、標榜「自由金融」的加密貨幣，自誕生之日起就飽受爭議。批評者，例如加密貨幣分析師扎希爾 · 埃布蒂卡爾（Zaheer Ebtikar），直言不諱地指出，World Liberty Financial 項目的願景過於模糊，其市場定位更多地是作為一種「讓你與川普家族建立某種聯繫」的方式，換句話說，購買它更多是為了「買個情懷」或「表達支持」。這種觀點認為，該幣的價值更多地來自於其與川普的關聯，而非其內在的技術或應用價值。

面對「沒有任何實際用途」的質疑，World Liberty Financial 專案的發言人堅決予以駁斥。他們表示，該平台將持續擴展，最終目標是將傳統金融市場與區塊鏈技術連接起來，並強調這並非一個政治組織。然而，截至目前，其具體的金融科技應用場景和落地情況仍顯得模糊，缺乏清晰的商業模型和技術細節，使得外界對其宣稱的「連接傳統金融與區塊鏈」的願景持觀望態度。

值得注意的是，World Liberty Financial 幣最大的買家之一是來自中國香港的幣圈商人孫宇晨。孫宇晨曾因涉嫌詐欺而與美國證券交易委員會（SEC）產生法律糾紛，但他否認了所有指控，並聲稱 SEC 此舉是為了「徹底掌控數位資產」。孫宇晨於 2024 年 11 月購買了價值 3000 萬美元的 World Liberty Financial 幣，隨後成為該計畫的官方顧問，並追加投資 4500 萬美元。隨後，SEC 於 2025 年 2 月下旬宣布暫停對孫宇晨的訴訟。World Liberty Financial 計畫的發言人堅稱，孫宇晨的投資「純粹是基於該計畫的價值和市場潛力」。

World Liberty Financial 專案已經利用部分賣幣所得，累積了包括比特幣、以太坊在內的其他數位加密貨幣資產。這表明，即使在監管環境尚不明朗的情況下，川普家族依然積極探索並利用區塊鏈技術帶來的商業機會。然而，加密貨幣市場的高度波動性、監管的不確定性以及潛在的法律風險，都將是其未來發展面臨的巨大挑戰。這種模式的成功，在很大程度上取決於市場對川普個人品牌的持續熱情，以及加密貨幣行業整體監管環境的演變。

品牌帝國金融化的雙刃劍

川普的商業模式，從根本上體現了個人品牌影響力在當代社會的極致變現。他不僅僅是一個商人，更是一個善於利用媒體和政治舞台來放大個人品牌價值、並將其轉化為實際財富的行銷大師。這種獨特的商業路徑，為學術界和商業實踐提供了豐富的案例。

無論是 Truth Social 還是 World Liberty Financial 幣，其成功的核心驅動力都來自於川普龐大的支持者基礎和其在政治領域的巨大影響力。這些支持者不僅是他的選民，更是他的消費者和投資者。他們出於對川普的認同和支持，願意購買其產品，訂閱其服務，甚至投資與其相關聯的數位資產。這種政治影響力向商業價值的轉化，在現代商業史上實屬罕見，它模糊了傳統政治與商業的界限，開創了一種新的商業模式。

此外，這種模式也高度依賴川普個人的聲譽和政治前景。一旦他的政治生涯受挫，或公眾形象出現重大負面變化，其商業帝國的基石也可能隨之動搖。這意味著，投資者在享受川普品牌帶來的高回報潛力時，也必須承擔與之相伴的極高風險。這種風險不僅來自於市場本身，更來自於政治環境的不可預測性。

政治與商業的邊界模糊化

川普的商業故事，不僅是個人財富積累的傳奇，更是對現代政治與商業邊界日益模糊化的一個縮影。在他的案例中，政治不再僅僅是公共服務的場域，也成為了個人品牌建構和商業利益最大化的工具。這種現象挑戰了傳統的商業倫理和政治規範。

隨著科技的進步，尤其是在社交媒體和數位資產領域，個人影響力的變現能力被無限放大。川普的商業版圖，為其他公眾人物、政治家，乃至任何擁有巨大個人 IP 的個體，提供了一個新的商業範本。這預示著未來將有更多基於個人品牌影響力的商業模式出現。