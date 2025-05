從網紅總統一路撈到區塊鏈：川普品牌的億級變現術

‌



進軍 加密貨幣 :World Liberty Financial 幣的神秘面紗

除了媒體帝國,川普家族還將觸角伸向了新興的 數位貨幣 領域,推出了「World Liberty Financial 幣」。這一步棋,讓外界對川普的商業嗅覺和前瞻性有了新的認識,但也引發了更多關於其用途和風險的討論,將其商業版圖進一步拓展至前沿科技領域。

然而,這款以「川普家族」為官方顧問、標榜「自由金融」的 加密貨幣 ,自誕生之日起就飽受爭議。批評者,例如 加密貨幣 分析師扎希爾 · 埃布蒂卡爾(Zaheer Ebtikar),直言不諱地指出,World Liberty Financial 項目的願景過於模糊,其市場定位更多地是作為一種「讓你與川普家族建立某種聯繫」的方式,換句話說,購買它更多是為了「買個情懷」或「表達支持」。這種觀點認為,該幣的價值更多地來自於其與川普的關聯,而非其內在的技術或應用價值。

面對「沒有任何實際用途」的質疑,World Liberty Financial 專案的發言人堅決予以駁斥。他們表示,該平台將持續擴展,最終目標是將傳統金融市場與區塊鏈技術連接起來,並強調這並非一個政治組織。然而,截至目前,其具體的金融科技應用場景和落地情況仍顯得模糊,缺乏清晰的商業模型和技術細節,使得外界對其宣稱的「連接傳統金融與區塊鏈」的願景持觀望態度。

值得注意的是,World Liberty Financial 幣最大的買家之一是來自中國香港的幣圈商人孫宇晨。孫宇晨曾因涉嫌詐欺而與美國證券交易委員會(SEC)產生法律糾紛,但他否認了所有指控,並聲稱 SEC 此舉是為了「徹底掌控數位資產」。孫宇晨於 2024 年 11 月購買了價值 3000 萬美元的 World Liberty Financial 幣,隨後成為該計畫的官方顧問,並追加投資 4500 萬美元。隨後,SEC 於 2025 年 2 月下旬宣布暫停對孫宇晨的訴訟。World Liberty Financial 計畫的發言人堅稱,孫宇晨的投資「純粹是基於該計畫的價值和市場潛力」。