美伊核談判傳出正面進展 川普：可能會有一些好消息

鉅亨網編譯莊閔棻 綜合報導 2025-05-26 12:01

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美國總統川普週日（26 日）表示，美國與伊朗代表團於週末進行了「非常良好」的會談，針對如何防止伊朗發展核武進行深入溝通。他在紐澤西州莫里斯敦機場對媒體表示：「我覺得我們在伊朗議題上可能會有一些好消息。」

根據《彭博》報導，川普指出雖無法確定是否會有具體成果，但他對未來兩天感到樂觀。他說：「昨天和今天我們與伊朗進行了非常好的會談。我有種感覺，可能會告訴你一些好消息。」

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美國中東特使史蒂文 · 威特科夫（Steve Witkoff）與伊朗外交團隊近日於羅馬會面。

伊朗外交部長兼首席談判代表阿巴斯 · 阿拉格齊（Abbas Araghchi）表示，希望未來幾次會談中能正式達成協議。他稱雙方互動「非常專業」，並認為伊朗立場已被清楚傳達。

回顧川普任內政策，他曾於首任期退出歐巴馬政府主導的伊朗核協議。不過，他此後已採取措施限制伊朗的核子活動並避免衝突。

川普週日表示，他強烈支持和平解決的想法，並補充說，避免暴力和生命損失將是一個積極的結果。他表示，達成協議的可能性很高。