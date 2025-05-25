為選舉鋪路？川普打壓哈佛與常春藤盟校背後動機有「這三點」

鉅亨網新聞中心 2025-05-25 14:20

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自川普重返白宮以來，其政府對哈佛大學及其他常春藤盟校祭出一連串高壓政策。表面上打著「反猶太主義」與「校園激進主義」旗號，但實際上背後可能藏有更深層的政治與意識形態動機。

分析人士指出，川普此舉意在削弱美國高等教育機構的自主性，重塑教育價值觀，使其更符合共和黨的保守派立場，並同時達到削減預算的計畫。

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教育成文化戰爭戰場，川普誓言清除「覺醒主義」

專家指出，川普政府對名校的攻擊可視為其「文化戰爭」策略的一部分。多年來，共和黨持續批評高等教育體系過度自由派化，特別是對多元、公平、包容（DEI）政策、性別研究課程與歷史敘事等「覺醒主義」（wokeness）內容展開攻擊。

川普在競選與執政期間多次承諾「清理校園極端思想」，並提出廢除教育部、凍結名校資金等措施，以展現其對保守派選民的承諾。這些措施不僅對抗「精英文化」，也為其爭取 2026 年中期選舉鋪路。

川普政府干預名校運作，意圖削弱自由派教育堡壘

此外，川普此舉也是為了讓削弱自由派教育堡壘。

哈佛、哥倫比亞等常春藤名校長期被視為自由派知識堡壘，經常與共和黨政策立場發生衝突。川普政府藉由凍結科研資金、施壓招生與社團政策，試圖迫使這些學術機構向政治力量低頭。

這種做法延續了佛州《停止覺醒法案》的邏輯，該法限制公立學校在種族與性別議題的教學內容，顯示共和黨正試圖全面主導教育敘事。

專家警告，若干預持續，將嚴重侵蝕學術自由，並可能削弱美國高教的全球聲譽與學術領導地位。

凍結科研資金背後的預算與戰略考量

除意識形態因素外，川普政府對高校科研資金的凍結也被視為財政改革的一環。

根據《華爾街日報》報導，哈佛大學 2024 年度有近 40% 的研究預算來自聯邦資助，涵蓋醫學、人工智慧、氣候變遷等核心領域。

然而，川普政府凍結資金並提倡資源重新配置，例如將預算轉向國防或能源等優先領域，凸顯其「精簡政府、提高效率」的政策主軸。但此舉引發全美學術界強烈反彈，多次出現大規模抗議活動。

專家警告，若對頂尖大學的資金支持持續減少，勢必衝擊美國在醫療創新、AI 發展與氣候科技等領域的競爭優勢。

川普政府對哈佛及其他名校的打壓行動，已不再只是政治或意識形態層面的攻防，更可能直接影響美國高等教育與科研生態的未來走向。