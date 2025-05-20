黃仁勳：美禁出口H20助華為 輝達將損失150億美元營收

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-20 09:19

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輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳表示，美國對中的出口禁令將使公司折損高達 150 億美元的營收，並可能讓美國短少約 30 億美元的稅收。

根據《巴隆周刊》(Barron"s) 報導，黃仁勳在周一 (19 日) 刊出的 Stratechery 訪問中表示，「對輝達 H20 的額外禁令感到痛心」，稱此限制將迫使企業向華為提供財務資源，而華為隨後將利用這些財務資源進行研發，與輝達競爭。

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黃仁勳表示，隨著華為人工智慧 (AI) 晶片獲得更高使用率，並進一步優化其軟體生態，輝達的 CUDA 軟體優勢可能逐漸被侵蝕。

黃仁勳指出，限制輝達 AI 晶片對中國出口，實際上將為中國本土晶片企業如華為創造成長空間。美國政府近期強化對中國的晶片出口限制，進一步禁止輝達 H20 AI 晶片出口至中國市場。

黃仁勳進一步指出，若輝達不在中國競爭，而是允許中國生態系統建立一個豐富的生態系統，且在世界傳播 AI 技術，其就將成為領導者。

黃仁勳強調，限制輝達晶片只會迫使中國科技企業將資金投入華為等本土晶片供應商。(圖: REUTERS/TPG)

早在上個月禁令公布時，輝達即已預估，因受庫存與採購合約影響，公司將承受約 55 億美元損失，並已反映於 2025 會計年度第一季財報中。