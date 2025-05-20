黃仁勳：美禁出口H20助華為 輝達將損失150億美元營收
鉅亨網編譯莊閔棻
輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳表示，美國對中的出口禁令將使公司折損高達 150 億美元的營收，並可能讓美國短少約 30 億美元的稅收。
根據《巴隆周刊》(Barron"s) 報導，黃仁勳在周一 (19 日) 刊出的 Stratechery 訪問中表示，「對輝達 H20 的額外禁令感到痛心」，稱此限制將迫使企業向華為提供財務資源，而華為隨後將利用這些財務資源進行研發，與輝達競爭。
黃仁勳表示，隨著華為人工智慧 (AI) 晶片獲得更高使用率，並進一步優化其軟體生態，輝達的 CUDA 軟體優勢可能逐漸被侵蝕。
黃仁勳指出，限制輝達 AI 晶片對中國出口，實際上將為中國本土晶片企業如華為創造成長空間。美國政府近期強化對中國的晶片出口限制，進一步禁止輝達 H20 AI 晶片出口至中國市場。
黃仁勳進一步指出，若輝達不在中國競爭，而是允許中國生態系統建立一個豐富的生態系統，且在世界傳播 AI 技術，其就將成為領導者。
早在上個月禁令公布時，輝達即已預估，因受庫存與採購合約影響，公司將承受約 55 億美元損失，並已反映於 2025 會計年度第一季財報中。
對於外界認為只要限制 AI 晶片出口中國，就能切斷中國發展人工智慧的能力想法，黃仁勳則認為，過度限制 AI 晶片出口反而將在長遠上幫助中國加速發展 AI 技術，稱這樣的政策是「短視近利」，無法有效阻止中國在 AI 領域的進步。
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