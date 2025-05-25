路透：輝達將為中國推出更便宜的Blackwell AI晶片 不用台積電技術

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-25 12:30

‌



為因應美國政府對中國實施的最新 AI 晶片出口限制，GPU 巨頭輝達 (NVDA-US) 計畫推出一款專為中國市場設計的新 Blackwell 架構 AI 晶片，價格遠低於近來受管制的 H20 晶片，最快 6 月開始量產。

根據《路透》報導，兩位消息人士指出，圖形處理器（GPU）將成為輝達最新一代 Blackwell 架構 AI 處理器的一部分，預計售價在 6,500 美元至 8,000 美元之間，遠低於 H20 的 10,000 美元至 12,000 美元。

‌



消息人士透露，新款晶片將基於 RTX Pro 6000D 伺服器級 GPU，並改用 GDDR7 記憶體，不再採用較高成本且更先進的的高頻寬記憶體（HBM）。

此外，該晶片也不會使用台積電 (2330-TW) 的 CoWoS 封裝技術，以避開美國對先進晶片封裝的出口限制。

目前該晶片的最終產品名稱尚未確定。三位知情人士皆因未獲授權而選擇匿名。輝達發言人則表示，公司仍在評估有限的產品設計選項，並等待美國政府的批准。

輝達坦言：「在獲得新設計批准之前，我們等於被排除在中國 500 億美元的資料中心市場之外。」

中國券商廣發證券在週二（20 日）發布的報告中則推測，新款 GPU 可能命名為「6000D」或「B40」，但未透露定價資訊，也未說明消息來源。

另有兩名消息人士指出，輝達還在為中國市場開發另一款 Blackwell 架構的 AI 晶片，預計最快將於 9 月投入生產，但規格細節尚未證實。

新的美國出口限制針對 GPU 記憶體頻寬設限，該指標對於 AI 運算尤其重要。根據投資銀行傑富瑞（Jefferies）估算，美國對 GPU 記憶體頻寬的最新限制為 1.7 至 1.8 TB/s，而 H20 原先設計高達 4 TB/s。

廣發證券報告預測，輝達新款 GPU 將透過 GDDR7 技術達到剛好壓在線上的 1.7 TB/s 傳輸速率，成功避開出口規定。

輝達市佔重挫，華為成最大對手

儘管受到美國出口管制限制，中國仍為輝達的重要市場，2024 財報顯示中國市場佔公司總營收約 13%。

不過，輝達執行長黃仁勳透露，受限制影響，輝達在中國的市佔率已從 2022 年前的 95%，下滑至目前的 50%。

目前，華為憑藉自研 Ascend 910B 晶片迅速搶市，成為輝達在中國的最大競爭者。

Hopper 架構難再調整

在美國政府於 4 月全面禁止出口 H20 晶片後，輝達曾考慮推出 H20 降規版本，但黃仁勳表示，根據目前的美國出口限制，該公司 H20 所採用的較舊的 Hopper 架構已無法再適應進一步的修改。

受 H20 禁令影響，輝達損失慘重，不僅必須報廢價值 55 億美元的庫存，更被迫放棄多達 150 億美元的銷售額。