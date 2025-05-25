美國計劃取消燃煤、燃氣發電廠所有溫室氣體排放限制

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-25 10:22

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川普政府開歷史倒車的案例即將再添一樁，美國環保局（EPA）周六（24 日）證實，正在起草一項取消燃煤和燃氣發電廠所有溫室氣體排放限制的文件，將在跨部門審查後發布。

美國環保局發言人表示，許多人認為上一屆民主黨政府提出的規則過度干預，試圖關閉境內價格低廉、運行可靠的發電設施，從而推高美國家庭的用電成本，提高對外國能源的依賴。環保局正在制定一項新的提案。

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早些時候已經有媒體拿到擬議的政策文件，稱美國環保局在裡面寫道：「燃燒化石燃料發電廠排放的二氧化碳等溫室氣體，不會對危險汙染或氣候變遷產生重大影響」，因為這些排放佔全球排放量的比率較小，且持續下降。

美國環保局同時表示，消除這些排放對民眾健康與福利不會產生實質性影響。

草案顯示，美國環保局擬廢除所有化石燃料發電廠的溫室氣體排放標準，包括拜登時代對現有燃煤機組追加的限制——在碳排放離開煙囪前捕集封存，要求部分新建燃氣電廠採用汙染更低的技術。

毫無疑問，這又是美國政府自相矛盾的時刻。

美國環保局官網的數據顯示，截至 2022 年，美國電力行業仍是第二大溫室氣體排放來源，僅次於交通運輸。從全球範圍來看，發電廠排放佔氣候變遷汙染總量的比重接近 30%。