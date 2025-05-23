馬斯克：Optimus機器人將成「史上影響力最大產品」

鉅亨網編譯王貞懿 2025-05-23 10:00

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特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 近期頻頻為旗下人形機器人 Optimus 業務搖旗吶喊。在接受《CNBC》電視台採訪時，他預言 Optimus 將成為「史上最偉大的產品」，並自信宣稱特斯拉是全球唯一具備量產 AI 人形機器人所有要件的公司。

馬斯克信心喊話：Optimus 影響力將是前所未有

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在一場會議中，馬斯克毫不諱言地指出，特斯拉已經擁有打造智能人形機器人並進行大規模量產的「所有必要配方」。他聲稱沒有任何一項發明能與 Optimus 所帶來的影響力「相提並論」他認為 Optimus 在各方面的影響力與價值，將是影響力第二大產品的 10 倍。

特斯拉最近發布了一段影片，展示了 Optimus 的最新進展，它已能依照指示執行任務，例如撿垃圾、打開垃圾桶準確的丟垃圾，或是撕下捲筒廚房紙巾紙。影片也展示了機器人用吸塵器、按下微波爐，以及在模擬特斯拉 Model X 工廠生產線上進行基礎組裝工作的畫面，證明其具備一定的精細操作能力。

學習突破：機器人從人類影片中直接學習

馬斯克表示，特斯拉的目標之一是讓 Optimus 能直接從人類執行任務的網路影片中學習。Optimus 專案的工程師 Milan Kovac 在社群平台 X 上發文透露，上述目標已取得十足的進展，現在 Optimus 可以將大量的學習素材，直接通過人類視角的影片轉移到機器人身上，這顯著的加速了機器人的學習過程。

這意味著機器人未來可能不需要再通過複雜的程式碼下指令，就能透過觀察人類行為來掌握新技能，大幅降低開發成本和時間。

馬斯克一直堅信，特斯拉的未來不僅在於電動車，更寄託於自動駕駛汽車和 Optimus 機器人。他表示，預計在今年底之前，就會有 Optimus 機器人開始在特斯拉的工廠裡工作。這不僅顯示特斯拉對 Optimus 商業化應用的信心，也暗示機器人將成為其製造流程中不可或缺的一環。

挑戰量產極限：2030 年實現百萬台機器人的產能目標

對於 Optimus 的量產潛力，馬斯克展現了雄心壯志。他向《CNBC》電視台主持人證實，達到每年生產百萬台 Optimus 的願景，有機會在 2030 年實現。