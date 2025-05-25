川普禁止哈佛招收國際生 逾52名台灣學生陷留學危機

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-25 12:01

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隨著美國總統川普政府宣布撤銷哈佛大學招收外籍學生的資格，包括台灣在內的眾多國際學生正面臨留學美國的高度不確定性。一名台灣女學生 Yu-hsuan Lin 表示，已考慮延後入學或改申請歐洲或英國大學；另一名即將赴美的台灣學生則「懇求總統」延續對國際學生的友善政策。

《路透》報導，本應於九月前往哈佛大學報到的林姓台灣學生 Yu-hsuan Lin，目前仍滯留在台北住處，面對突如其來的美國政策變動感到焦慮與無助。

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她在接受《路透社》訪問時表示：「通往夢想的道路比我預期的還要艱辛許多，充滿了不確定性。」

面對美國政府的決定，哈佛大學強烈譴責此舉為「明目張膽違反憲法與聯邦法律」。雖然美國法官暫時阻止了這項命令的執行，但對尚未取得簽證的 Yu-hsuan Lin 而言，並未帶來實質的安慰。

Yu-hsuan Lin 坦言，她已開始考慮其他求學選項。Yu-hsuan Lin 儘管仍對未來抱持希望，但也在為自己鋪設更多可能性，她表示：「我可能會延後入學，或者轉而申請歐洲或英國的碩士課程。」

準備就讀哈佛大學的台灣準新生 Vince。(圖: REUTERS/TPG)

另一位即將赴哈佛公共衛生學院就讀的台灣學生 Vince（化名）也表達擔憂。他說：「我們當然感到非常緊張，從台灣的一個小鎮一路來到哈佛大學一直是我的夢想。」

Vince 表示：「我認為這是美國所能提供的最好的幫助。因此，我懇求總統，我希望這種慷慨能夠持續下去。」

美國國土安全部撤銷哈佛大學 SEVIS 認證，立即生效，禁止其招收 F-1 與 J-1 簽證國際學生，現有外籍生須轉學以維持合法身分，衝擊全球留學生計畫。