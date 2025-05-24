WSJ：美伊核談繼續推進 擬設政治性框架鋪路

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-24 02:00

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根據《華爾街日報》(WSJ)周五 (24 日) 援引知情人士消息報導，美國與伊朗正尋求先就德黑蘭核計畫達成「政治性框架協議」，作為重啟完整核協議談判的基礎。儘管雙方在義大利羅馬進行的第五輪會談仍未取得共識，但兩國已同意持續磋商。

借鏡 2013 年模式 擬先敲定初步共識

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消息人士透露，美伊雙方希望仿效 2013 年達成的臨時協議，先建立政治框架，作為最終協議的雛型。當年美國歐巴馬政府與伊朗簽署初步協議後，才於 2015 年正式達成核協議。不過，報導指出，目前尚無跡象顯示雙方將重啟與 2013 年類似的信任建立步驟。

一名美國高級官員表示，這次的目標是針對未來協議的核心重點先達成理解與共識，為後續更具技術細節的談判鋪路。

核心爭點：伊朗是否保有濃縮鈾權利

目前卡關的主因是伊朗堅持繼續濃縮鈾的主權，而華府則明確表態，協議須禁止德黑蘭持續濃縮，以防其具備製造核武的能力。

美國總統川普警告，若無法終止伊朗濃縮計畫，將嚴重威脅中東與全球安全。他強調，若談判破裂，不排除對伊朗動武。以色列總理納坦雅胡也明確支持川普的立場，並重申以色列保留軍事打擊選項。

伊朗最高領袖哈米尼 (Ayatollah Ali Khamenei) 本周則罕見公開唱衰談判前景，認為雙方協議可能無疾而終，這是自 4 月談判開啟以來，他最為強硬的發言。

雙方立場仍存歧見 但皆願續談

美方希望未來的框架協議除原則性內容外，也能納入技術細節，以便後續細部磋商。但伊朗官員則強調，框架協議須尊重其發展民用核能的權利，並設立監督機制，確保不被誤判為發展核武。

本輪談判由阿曼外交部長 Sayyid Badr al-Busaidi 主持，他在社群平台 X 上表示，雖尚未達成協議，但對於解決剩餘爭議仍有信心，期盼「未來幾日可釐清問題，推進共同達成可持久且體面的協議」。