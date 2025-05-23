川普金卡簽證遇冷？專家：符合條件海外富豪不足10萬人

鉅亨網編譯王貞懿 2025-05-23 23:40

‌



美國總統川普力推的 500 萬美元「金卡」簽證恐遇冷。川普曾暗示多達 100 萬人想購買，但投資移民專家稱潛在買家恐不到 10 萬人。不過，這卻意外刺激 EB-5 簽證今年前四個月的詢問量暴增 168%。

今年 2 月，川普宣布推出「金卡」簽證，旨在取代現行的 EB-5 簽證，國外富豪有機會通過投資美國 500 萬美元，來取得綠卡與入籍途徑。川普曾表示，可能有多達 100 萬人想要購買，美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 更聲稱已有 25 萬人在排隊中。

‌



現行的 EB-5 投資人簽證計畫要求的投資金額是 80 萬～105 萬美元，並創造至少 10 個全職的就業機會。盧特尼克曾表示，金卡簽證將是針對 EB-5 計劃進行修改，而不是創建新簽證計劃。



專家表示，這很關鍵，因為川普政府可以行政程序更改現行的 EB-5 簽證規範，但新增一個全新的簽證或綠卡類別，需要國會立法。

盧特尼克周三 (21 日) 告訴《Axios》，讓潛在申請者登記興趣的網站，將叫做 Trumpcard.gov，並會在數週內上線，後續將公布更多細節。

專家質疑潛在市場的規模預測

然而，投資移民諮詢公司 Henley & Partners 私人客戶主管 Dominic Volek 認為，這項計畫不太可能引發申請熱潮。

「他們的估算完全不切實際，」Volek 接受《商業內幕》採訪時表示。「一般來說，富豪們有個不成文規矩，就是不會在單一的非必要消費上，投入超過流動淨資產的 10%，不論買遊艇、手錶，或者某個國家的居住權。」

Volek 分析，如果一個人要輕鬆負擔 500 萬美元，至少需要擁有 5000 萬美元的流動淨資產。而全球大概只有 10 萬～15 萬人有此實力，而且大多數的人已身處美國，因此潛在市場其實剩不到 10 萬人。即使你很有錢，要你花 500 萬美元去買一個資格，而不是把這筆錢拿去「投資」，這種概念恐怕也令人難以接受。

稅制成為另一大障礙

另一個關鍵因素是稅制。與許多國家不同，美國對公民，甚至居住海外的綠卡持有人的全球收入都要課稅。

「從稅務角度來看，這不是個好選擇，」Volek 說：「如果稅制待遇不調整，這個計畫將會是徹底的失敗。」

意外刺激 EB-5 申請

儘管川普的金卡簽證計畫的細節尚未明朗，且方案推行上恐面臨挑戰，但它已經產生了意外的連鎖反應。

Volek 說：「我們大約有八成的潛在客戶，一聽到消息就立刻打電話來說：『我們趕快開始辦理吧，盡快把申請書送出去。』」