美銀：川普關稅等多重壓力下 持續看跌美元

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-05-23 17:00

‌



自美國總統川普於四月初宣布其所謂的「解放日」關稅以來，美元匯率持續面臨壓力。一些分析師預計，即使美元作為世界儲備貨幣的地位目前看似安全，但其跌勢仍未結束。

美銀全球研究的策略師在一份關於利率和貨幣的報告中指出，當前市場正受到「關稅擔憂、經濟衰退風險和美國財政政策擔憂」的多重壓力。他們認為，這些因素可能導致一個充滿不確定性的夏天，並預計「被高估的」美元相對於其他主要貨幣將普遍持續走軟。

‌



根據 FactSet 的數據，自川普於 4 月 2 日宣布大規模全面關稅以來，美元指數已下跌近 4%。美銀的策略師對美元中期前景持「看跌」態度。他們認為，即使在獲得與中國達成的臨時關稅協議所帶來的一些喘息之後，當前水準的關稅，仍可能導致物價上漲和經濟活動放緩。此外，他們對「美國財政政策不可持續的前景」表示擔憂。

TS Lombard 經濟學家 Dario Perkins 也持類似觀點，他回顧了貨幣的儲備地位歷史，指出其通常可以持續一個世紀。他追溯，美元的主導地位始於 1944 年的布雷頓森林體系，當時美元與黃金掛鉤。儘管該體系因與黃金的聯繫變得不可持續，並於 1971 年被尼克森總統切斷，美元仍然成功地「接管了國際貨幣體系」。

Perkins 提到，世界一直對美國的儲備資產地位感到羨慕，因為國際金融體系對美元的需求使得美國不太可能經歷外國投資的「突然停止」或國際收支危機，並且在壓力時期，人們通常會爭搶安全的美元資產。

然而，Perkins 指出，川普政府似乎將美元的這種儲備地位視為一種負擔。政府中一些傑出成員聲稱，全球對美元的結構性需求導致匯率永久性被高估，這掏空了美國製造業並導致國家長期出現赤字。

Perkins 認為，政府的這種思維「有缺陷」，其根源在於對「美元霸權運作方式的根本性誤解」。他認為，系統中沒有任何因素迫使美國出現赤字。

在 Perkins 看來，即使美國保持其主導地位，「美元也沒有理由不貶值，或許還會大幅貶值」。他認為，「本屆政府很有可能如願以償地看到貨幣走弱」，而這恰恰是因為其正在做一些會損害美國經濟的事情，同時也在迫使世界其他國家振作起來。