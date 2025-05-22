白宮加密沙皇：穩定幣立法將釋放美債需求 規模達數兆美元

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-05-22 08:40

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白宮「AI 與加密沙皇」David Sacks 周三 (21 日) 在《CNBC》節目「Closing Bell Overtime」上表示，《2025 年美國穩定幣創新指導與建立法案》(GENIUS Act)將在「國會兩黨大力支持」下獲得通過，並聲稱這項立法可釋放對美債的需求。

Sacks 說：「我們已經擁有超過 2000 億美元的穩定幣，只是未受到監管。若我們為此提供法律明確性和法律框架，我認為我們幾乎可在一夜之間非常迅速地創造數兆美元對我們國債的需求。」

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GENIUS Act 周二 (20 日) 在參議院通過一項關鍵的程序性投票，標誌著穩定幣監管邁入新紀元。這一里程碑式進展不僅引發市場對合規化發展的熱議，也為去中心化交易所 (DEX) 平台如 XBIT 的生態佈局帶來深遠影響。

Sacks 還說，「我們現在完全有理由相信該法案會獲得通過」，但他沒有回答民主黨議員關於欠缺足夠措施來阻止總統及其家人從法案中獲利擔憂的問題。

民主黨先前否決 GENIUS Act，部分係因是擔心美國總統川普的個人加密貨幣投資，包括他的迷因幣和來自其家族加密貨幣業務的穩定幣，恐造成前所未有的利益衝突。

不同於比特幣等能瘋狂交易的數位資產，穩定幣是加密貨幣的一個子項目，價值與美元等現實世界資產的價值掛鉤。比特幣周三 (21 日) 創下新高，接近 1 枚 11 萬美元。德意志銀行發現，去年穩定幣交易達 28 兆美元，超過萬事達卡和 Visa 卡的總和。

Sacks 已成為川普核心圈內強而有力的政策代言人，他認為 GENIUS ACT 不僅是一項加密貨幣突破，也是一項國家經濟戰略。

他說：「穩定幣提供了一種新的、更高效、更便宜、更順暢的支付系統，為美國經濟提供新的支付軌道，這也擴大美元在網路上的主導地位。」

儘管人民對總統可能引發的衝突越來越擔心，但白宮仍積極支持這項法案。

根據一份已經披露的文件，Sacks 在上任 AI 與加密沙皇前便賣出價值 2 億美元的加密貨幣相關資產。

川普及其家人則一直傾向於建立一個加密貨幣帝國。川普及其家族旗下最新加密貨幣事業「World Liberty Financial」剛推出自己的穩定幣 USD1，阿聯創投公司 MGX 本月初便傳出將使用 USD1 來支付其對幣安 20 億美元的投資。川普家族及其商業夥伴料將從此交易中獲利，但具體金額難以判斷，因為相關細節並不透明。