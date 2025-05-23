傳川普施壓歐盟單方面降關稅 否則將面臨額外關稅

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-05-23 13:40

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媒體報導，美國總統川普的貿易談判代表正持續向歐盟施壓，要求其單方面削減對美國商品的關稅。美方表示，如果歐盟不做出讓步，對等關稅的談判將無法取得進展。

英國《金融時報》引述未具名消息人士報導，美國貿易代表格里爾 (Jamieson Greer) 預計將在周五 (23 日) 告訴歐盟貿易執委謝夫喬維奇 (Maros Sefcovic)，歐盟最近為談判提供的「解釋性報告」未達到美方期望。

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美方不滿主要是因為歐盟只提出了互相削減關稅的提議，而沒有像其他貿易夥伴那樣，提議單方面降低關稅。此外，美方也要求將數位服務稅納入談判範圍，但歐盟未能在此報告中反映這一點，也讓美方失望。

歐盟方面則一直在尋求達成一份雙方共同同意的談判框架文本，但消息人士表示，雙方目前的分歧仍然太大，距離達成協議相差甚遠。

美國已於 3 月對部分歐盟汽車、鋼鐵和鋁徵收 25% 的關稅，並在 4 月對其他歐盟商品徵收 20% 的關稅。隨後，美國將 20% 的關稅稅率減半，有效期至 7 月 8 日，設定了 90 天的談判窗口，以期達成更全面的關稅協議。

做為回應，由 27 國組成的歐盟暫停了對部分美國商品徵收報復性關稅的計畫，並提議雙方所有工業品都實施零關稅。

有歐盟外交官認為，美國可能會在任何協議中維持 10% 的基礎關稅，但許多歐盟貿易部長表示，這將觸發歐盟的報復。美國則認為，歐盟提出的工業品零關稅方案最終有利於歐盟，因為歐盟可以利用產品標準來阻礙進口。美方已向歐盟提出其標準協議條款，包括使美國企業更容易在歐盟投資、減少監管、接受美國食品和產品標準，並要求廢除各國的數位服務稅。